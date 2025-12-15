ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! ผู้การอุทัยธานี ปลิดชีพตัวเองในรถเก๋ง คาดเครียดโรคประจำตัวรุมเร้า

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 11:13 น.
ผู้การอุทัยธานี ถูกพบเสียชีวิตภายในรถยนต์ที่นครสวรรค์

พบร่าง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ ภายในรถนิสสันที่นครสวรรค์ ด้าน รอง ผบก.นครสวรรค์ รุดตรวจสอบ เผยปมเบื้องต้นโรคร้ายรุมเร้า เตรียมสอบสวนละเอียด

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถเก๋งยี่ห้อนิสสัน เทียร์น่า สีดำ ซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านพัก เจ้าหน้าที่พบร่างของ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง นอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งฝั่งซ้ายข้างคนขับ สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณขมับขวา ใกล้กันพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 ตกอยู่ 1 กระบอก เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 08.32 น. ของเช้าวันนี้ โดย ร.ต.ท.ธนกฤต แว่นแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต ภายในบ้านพักเลขที่ 99/338 หมู่ 14 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ก่อนรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ด้าน พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ (รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์) เปิดเผยถึงสาเหตุเบื้องต้นว่า จากการรวบรวมข้อมูลและสอบถามคนใกล้ชิด สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีความเครียดสะสมจากปัญหาโรคประจำตัว

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุสลดในครั้งนี้ต่อไป

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 11:13 น.
