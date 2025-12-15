“อนุทิน” เดือด “ฮุน มาเนต” มีสิทธิ์อะไรใช้ดาวเทียม ส่องใครยิงใครก่อน หวังอ้างไทยโต้แรง

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 11:10 น.
นายกฯ อนุทิน เดือด “ฮุน มาเนต” มีสิทธิ์อะไร ใช้ดาวเทียมตรวจสอบเหตุปะทะชายแดน หวังโลกเห็นไทยโต้แรง ย้ำไทยไม่เคยเริ่มก่อน

15 ธ.ค.68 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ต่อนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ต่อกรณีที่ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเสนอให้สหรัฐอเมริกาและมาเลเซียใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนในเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชานั้น

ในตอนหนึ่ง นายอนุทินกล่าวว่า “ถ้าบอกว่าประเทศไทย ไปเริ่มก่อน ไปรุกราน ไปยั่วยุก่อน ยั่วยุก็ยังไม่มีเลย เพราะว่าไม่มีทหารฝ่ายกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในเขตไทย ไม่มีทหารฝ่ายกัมพูชาที่ลุกขึ้นมาตื่นเช้าแปรงฟันแล้วโดนสไนเปอร์ยิงจากประเทศไทย แต่ประเทศไทยมี

หลบอยู่ในบังเกอร์ ที่ จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต หลบอยู่ในบังเกอร์ ที่มันเศร้าคือ นอนอยู่ในบังเกอร์ (อาวุธจากกัมพูชา) ก็ลงเต็ม ๆ เลย อยู่ในบังเกอร์ซึ่งควรจะปลอดภัยไหม แต่ (อาวุธจากกัมพูชา) ลงบังเกอร์เหมือนจับวาง มีไหมที่ประเทศไทยทำแบบนั้นกับกัมพูชาก่อน

แล้วยังไม่เข็ด ยังบอกว่าจะเสนอเอาดาวเทียมมาจับว่าใครยิงใครก่อน ฮุน มาเนต มีสิทธิ์อะไรเอาดาวเทียมอะไร (จากสหรัฐฯ) มาจับปฏิบัติการทางการทหารของประเทศผม เมื่อสิบวันที่แล้วจะเอาดาวเทียมมาดูว่าใครยิงใครก่อน การที่เอาดาวเทียมมาจับคือต้องการจะให้เห็นว่า เราตอบโต้แรง

มีไหมครับว่าเวลาทะเลาะกัน แล้วพอคุณยิงใส่ผมไม่เป็นไร ผมพูดง่าย ๆ ว่าเหมือนกับเอาปืน .38 ไปยิงใส่นัดเดียว ประเทศไทยเอาปืนกลกราดแพร่ไปแล้วบอกว่าประเทศไทยรุนแรง เวลาเราป้องกันตัว คุณสรยุทธเอาอะไรมาตีผม ผมก็เต็มที่

เพราะ (ฮุน มาเนต) เริ่มก่อนไม่มีกลัวอยู่แล้ว ผมถามทหารหมด แต่ถามว่า ผมจะให้ความยอมรับเรื่องดาวเทียมจับไหม ดาวเทียมใคร อยู่ไหนก็ไม่รู้ กี่โมง วันไหน อยู่ตรงไหน ประเด็นคือเราไม่ได้เริ่มก่อน ถ้าจะดีกันต่างคนต่างถอย มันง่ายกว่าไหม

เหมือนผมบอกว่าทุ่นระเบิดเป็นของกัมพูชาหมดเลย ซึ่งกัมพูชาปฏิเสธ บอกว่าเป็นของเก่า ทั้งที่มันใหม่ เถียงกันไปป่านนี้ยังไม่จบ คุณอันวาร์ก็เกาหัวอยู่ ผมถึงบอกจะไปเสียเวลาทำไม ตอนนี้เราปกป้องดินแดนของเรา ถ้าเราโดนโจมตีเข้ามา โดยเฉพาะโจมตีแบบ BM-21 พี่น้องประชาชนต้องเห็นก่อนว่าคืออะไร”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

