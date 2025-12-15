UN โพสต์ถึง “ไทย-กัมพูชา” ย้ำพลเรือนไม่ใช่เป้าหมายทางการทหาร
สำนักงานสหประชาชาติ โพสต์ถึง ไทย กัมพูชา ย้ำพลเรือนไม่ใช่เป้าหมายทางการทหาร พร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติสุข
เพจเฟซบุ๊ก UN Geneva หรือ สำนักงานสหประชาชาติ ณ เจนีวา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ซูดาน-ยูเครน-กาซา-อิสราเอล-เมียนมา-อัฟกานิสถาน-เฮติ-กัมพูชา-ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือที่ไหนก็ตาม
ประชาชนไม่ใช่เป้าหมาย” โดยโพสต์ดังกล่าวเพื่อเรียกร้องให้หยุดยิงประชาชน
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทางสหประชาชาติ เคยแสดงความกังวล หลังเกิดการปะทะครั้งใหม่ระหว่างไทยและกัมพูชา และขอให้ทั้งสองฝ่ายปกป้องประชาชนและอำนวยความสะดวกในการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม
พร้อมกันนี้ทางโฆษกสหประชาชาติยังขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับสู่กรอบเจรจาและหยุดยิงตามที่เคยลงนามปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ในประเทศมาลเซียเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
โดยทางสหประชาชาติยืนยันว่าพวกเขาพร้อมจะสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติสุข ความมั่นคง และการพัฒนาทั่วภูมิภาค
