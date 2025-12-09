ภาพช็อก กาสิโนเขมรถูกกระสุนปืนใหญ่ไทยถล่ม อาคารพรุน-กระจกแตก เสียหายมหาศาล
สื่อกัมพูชา เผยภาพอาคารกาสิโนใน จ.โพธิสัตว์ ถูกกระสุนถล่มพรุน ผนังเต็มไปด้วยรู-ประตูกระจกแตกยับ อ้างทัพไทยยิงถล่มด้วยกระสุน 105 มม. ใส่ดินแดนต่อเนื่องเกือบทั้งคืน
วันนี้ (9 ธันวาคม 2568) สื่อกัมพูชา Fresh News รายงานว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ฉุกเฉิน กล่าวหากองทัพไทยเปิดฉากยิงอาวุธหนักเข้าสู่ดินแดนกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดน จ.โพธิสัตว์ ส่งผลให้ อาคารกาสิโน โนมทอดา เกิดความเสียหายร้ายแรง
รายงานจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า ทหารไทยยิงอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งคืนในพื้นที่เขตทหารภาค 5 โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหา ในช่วงเช้ามืด เวลา 04:58–05:25 น. อ้างว่ากองทัพไทยใช้โดรนขนาดใหญ่บินสอดแนมเข้ามาในพื้นที่ภูมิทรงโงล
หลังจากนั้น กองทัพไทยได้ทำการยิงสารที่ก่อให้เกิดควันพิษเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาช่วงเวลา 05:30–06:10 น. เริ่มเปิดฉากยิงโดยใช้กระสุนปืนใหญ่ชนิด 105 มม. ทั้งยังยิงอย่างต่อเนื่อง ณ เวลาที่ออกแถลงการณ์
มีการเผยแพร่ภาพความเสียหายของอาคารกาสิโน โนมทอดา จ.โพธิสัตว์ จากภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความเสียหายรุนแรงต่อโครงสร้างอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่สีขาวที่มีขอบสีทอง ผนังด้านหน้าและด้านข้างของอาคารเต็มไปด้วยรูจากกระสุนและสะเก็ดระเบิดจำนวนมาก โดยมีร่องรอยการถูกยิงเป็นกระจุกในหลายจุด
นอกจากนี้ บริเวณทางเข้าอาคารมีความเสียหายหนัก เพดานเหนือทางเข้ามีร่องรอยทะลุและโครงสร้างบางส่วนหลุดออกมา และ ประตูกระจกบานใหญ่แตกละเอียด เศษกระจกและซากปรักหักพังตกเกลื่อนกลาดอยู่บริเวณพื้นทางเข้า
ข้อมูลจาก : Fresh News
