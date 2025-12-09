พีเอสวี พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง พีเอสวี พบ แอต.มาดริด ที่สนาม ฟิลิปส์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก พีเอสวี VS แอต.มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
- แมตช์การแข่งขัน : พีเอสวี พบ แอต.มาดริด
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ฟิลิปส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
พีเอสวี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ปีเตอร์ บอสซ์ จะยังไม่มีชื่อของ อลาสซาน พลีอากับ รูเบน ฟาน บอมเมล ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เซร์จิโญ่ เดสต์, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเรค กาโซรอฟสกี้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน แดนกลางเป็น เดนนิส มาน, เมาโร จูเนียร์, โจอี้ เฟียร์มัน, อิวาน เปริซิช ส่วนคู่กองหน้าเป็น กุส ทิล กับ อิสซาอิล ไซบารี่
แอต.มาดริด
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพตราหมี ภายใต้การคุมทัพของ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะยังไม่มีชื่อของ โชเซ่ มาเรีย กิเมเนซ, มาร์กอส ยอเรนเต้, จอห์นนี่ คาร์ซาโด้, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์ และ อเล็กซ์ บาเอน่า ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 4 คน นาฮูเอล โมลิน่า, เดวิด ฮันค์โก้, เคลม็องต์ ล็องเลต์, มัตเตโอ รุกเกรี่ แดนกลางเป็น คอเนอร์ กัลลาเกอร์, ปาโบล บาร์ริออส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, นิโก้ กอนซาเลซ, ติอาโก้ อัลมาด้า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ พีเอสวี – แอต.มาดริด
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 23/11/16 แอต.มาดริด 2-0 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/16 พีเอสวี 0-1 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 15/03/16 แอต.มาดริด 0-0 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 24/02/16 พีเอสวี 0-0 แอต.มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/11/08 แอต.มาดริด 2-1 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
พีเอสวี
- 06/12/25 ชนะ ฮีเรนวีน 2-0 (เอเรดิวิซี่)
- 30/11/25 ชนะ โฟเลนดัม 3-0 (เอเรดิวิซี่)
- 26/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ เอ็นเอซี เบรด้า 1-0 (เอเรดิวิซี่)
- 09/11/25 ชนะ อาแซด อัล์คมาร์ 5-1 (เอเรดิวิซี่)
แอต.มาดริด
- 06/12/25 แพ้ แอธ.บิลเบา 0-1 (ลาลีกา)
- 02/12/25 แพ้ บาร์เซโลนา 1-3 (ลาลีกา)
- 29/11/25 ชนะ โอเบียโด้ 2-0 (ลาลีกา)
- 26/11/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/11/25 ชนะ เคตาเฟ่ 1-0 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
พีเอสวี (4-4-2) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – เซร์จิโญ่ เดสต์, เยอร์ดี้ เชาเทน, ยาเรค กาโซรอฟสกี้, อานาสส์ ซาลาห์-เอ็ดดีน – เดนนิส มาน, เมาโร จูเนียร์, โจอี้ เฟียร์มัน, อิวาน เปริซิช – กุส ทิล, อิสซาอิล ไซบารี่
แอต.มาดริด (4-2-3-1) : ยาน โอบลัค (GK) – นาฮูเอล โมลิน่า, เดวิด ฮันค์โก้, เคลม็องต์ ล็องเลต์, มัตเตโอ รุกเกรี่ – คอเนอร์ กัลลาเกอร์, ปาโบล บาร์ริออส – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, นิโก้ กอนซาเลซ, ติอาโก้ อัลมาด้า – ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
Thaiger ทายผลบอล พีเอสวี 2-2 แอต.มาดริด
