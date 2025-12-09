เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน
เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน และที่บ้านชำราก รวม 2 ต้น ฝั่งชายแดนจันทบุรีและตราด
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า หลังจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ฉก.นย.ตราด เข้าตรวจยึดและเคลียร์พื้นที่บริเวณบ้านสามหลัง
โดยใช้การยิงเตือนด้วยการยิงส่องสว่างและทำลายด้วยโดรนโจมตีทิ้งระเบิด จนกระทั่งสามารถเข้าตรวจยึดพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของประเทศไทยชัดเจน
จากนั้นยังมีความพยายามของฝั่งกัมพูชาที่ใช้โดรนเข้าโจมตีทหาร ฉก.นย.ตราด โดยฝั่งไทยไม่สามารถนำโดรนขึ้นได้ เพราะฝ่ายกัมพูชาติดระบบแอนตี้โดน หรือแจมเมอร์ส (Jammers) อุปกรณ์รบกวนสัญญาณ
กระทั้ง ผบ.กปช.จต. สั่งการให้ตรวจหาเสาสัญญาณแจมเมอร์สและให้ทำลายอุปกรณ์ดังกล่าว โดยหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) ตรวจพบเสาสัญญาณ 2 ต้น บริเวณดาดฟ้ากาสิโน 1 ต้น และที่บ้านชำราก 1 ต้น จึงใช้โดรนกามิกาเซ่ทำลายทั้ง 2 ต้นเรียบร้อย
