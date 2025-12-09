ข่าว

ทัวร์ลงยับ VannDa แร็ปเปอร์เขมร ซัดไทยยิงถล่มชายแดน เด็ก-คนแก่หนีตาย เอาชีวิตรอด

VannDa แร็ปเปอร์กัมพูชา ซัดไทยเปิดฉากยิงก่อน

VannDa แร็ปเปอร์กัมพูชา ซัดไทยเปิดฉากยิงก่อน เด็กคนแก่อพยพด่วนหนีตาย อ้างกองทัพระดมยิงปราสาทเขาพระวิหาร-รุกล้ำอธิปไตย ชาวเน็ตไทยโต้กลับรับบทเหยื่อ แนะเสพข่าวก่อนกล่าวหา

หลังจากที่ เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา 2025 ออกมาโพสต์ข้อความ อ้างประเทศบ้านเกิดถูกกระทำย่ำยีจากประเทศไทยที่เป็นเพื่อนบ้านเปิดฉากโจมตีก่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่า อ้างมีเจตนาชัดเจนที่จะยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งยังใส่ร้ายว่ามีการทิ้งระเบิดใกล้โรงพยาบาลและตามแนวชายแดน ทำให้แพทย์และพลเรือนได้รับบาดเจ็บ โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน เด็ก ๆ ต้องวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอด

ล่าสุดอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาเป็นกระบอกเสียง คือ VannDa หรือ วัณณ์ฎา มาน แร็ปเปอร์หนุ่มชาวกัมพูชา ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊ก Vann Da กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน ส่งผลให้ประชาชนต้องอพยพโดยเร็ว

“วันนี้ ความรุนแรงได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างน่าเศร้า และส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตพลเรือน

เด็กชาวกัมพูชาไม่สามารถเรียนต่อได้ แต่ต้องหนีเพื่อความปลอดภัย หลังฝ่ายไทยเปิดฉากยิง พลเมืองผู้สูงอายุของเราถูกบังคับให้อพยพออกจากบ้านอีกครั้ง

การโจมตีขยายไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมด้วย ปราสาทเขาพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่โดยรอบถูกกองทัพไทยระดมยิงด้วยปืนใหญ่

ชาวกัมพูชาขอประณามการใช้กำลังอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายที่กองทัพแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก่อขึ้นในวันนี้ การรุกรานนี้สร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแก่ประชาชนของเรา และทำให้ทหารรุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของดินแดนกัมพูชา

ด้วยเหตุนี้ พ่อ สามี ลูกชาย และปู่ย่าตายายทุกคนต้องไปแนวหน้าทันที โดยทิ้งครอบครัวไว้เพื่อทำหน้าที่ตามเสียงเรียกร้องของประเทศ

พวกเราขอส่งกำลังใจที่แน่วแน่ให้กับทหารของเรา และชายหญิงผู้กล้าหาญที่ชายแดน ซึ่งกำลังต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของเรา พวกเราขอภาวนาให้พวกท่านก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง และกลับมาหาเราอย่างปลอดภัย พวกเราขอขอบคุณที่พวกท่านแบกรับความหวังของชาติไว้”

VannDa แร็ปเปอร์เขมร อ้างไทยเปิดฉากยิง
ภาพจาก Facebook : Vann Da

ชาวเน็ตไทยไม่รอช้าเข้าแสดงความเห็นโต้กลับทันที คอมเมนต์ว่า “น่าสงสารนะ.. สงสารที่ไม่เคยได้เสพข่าวจริงสักที ไทยเรารับบทถูกใส่ร้ายมาเยอะ เยอะจนเราไม่ทนในฐานะผู้ถูกรุกรานที่แท้จริง”, “รำคาญ รับบทเหยื่อ ทั่วโลกเค้าเอือมระอาแล้ว ตาสว่างซักที บางทีก็สงสารคนเขมรนะ ฮุนเซนมันใช้เป็นเครื่ิงมือในการสืบทอดอำนาจ มันปกครองมากี่ปีแล้วละ” และ “ที่มาของคำว่าเปิดก่อนได้ปูดจะมาทำตัวเป็นเหยื่อไม่ได้นะแวนด้า”

ชาวเน็ตไทยถล่ม vannda
ภาพจาก Facebook : Vann Da
VannDa แร็ปเปอร์กัมพูชา-3
ภาพจาก Facebook : Vann Da

