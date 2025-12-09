ข่าวกีฬาฟุตบอล

อตาลันต้า พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

56

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง อตาลันต้า พบ เชลซี ที่สนาม นิว บาลานซ์ อารีน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อตาลันต้า VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
  • แมตช์การแข่งขัน : อตาลันต้า พบ เชลซี
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : นิว บาลานซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Chelsea Football Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อตาลันต้า

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือชั่วคราว ราฟฟาเอเล่ ปัลลาดิโน่ จะยังไม่มีชื่อของ มิตเชล แบคเกอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์โก สปอร์ติเอลโล่ พร้อมกองหลัง 3 คน เบแรต ชิมซิตี้, อิซัค เฮน, เซอัด โคลาซินัค แดนกลางเป็น ราอูล เบลลาโนว่า, มาริโอ ปาซาลิช, มาร์เท่น เดอ รูน, นิโคล่า ซาลิฟสกี้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คามัลดีน ซูเลมาน่า, ชาร์เลช เด เคเตแลเร่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น จานลูก้า สกามัคก้า

Credit : Atalanta Bergamasca Calcio

เชลซี

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, ลีไว โคลวิลล์ และ เลียม ดีแลป ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โคล พาลเมอร์ ที่ไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วย

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมแนวรับ รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกนำทัพมาโดย เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อตาลันต้า – เชลซี

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อตาลันต้า

  • 06/12/25 แพ้ เวโรน่า 1-3 (เซเรียอา)
  • 03/12/25 ชนะ เจนัว 4-0 (โคปปา อิตาเลีย)
  • 30/11/25 ชนะ ฟิออเรนติน่า 2-0 (เซเรียอา)
  • 26/11/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ นาโปลี 1-3 (เซเรียอา)

เชลซี

  • 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/25 ชนะ บาร์เซโลนา 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Atalanta Bergamasca Calcio

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อลาตันต้า (3-4-2-1) : มาร์โก สปอร์ติเอลโล่ (GK) – เบแรต ชิมซิตี้, อิซัค เฮน, เซอัด โคลาซินัค – ราอูล เบลลาโนว่า, มาริโอ ปาซาลิช, มาร์เท่น เดอ รูน, นิโคล่า ซาลิฟสกี้ – คามัลดีน ซูเลมาน่า, ชาร์เลช เด เคเตแลเร่ – จานลูก้า สกามัคก้า

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส – เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ – ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ทายผลบอล อตาลันต้า 1-2 เชลซี

 

