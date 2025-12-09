อตาลันต้า พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง อตาลันต้า พบ เชลซี ที่สนาม นิว บาลานซ์ อารีน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อตาลันต้า VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
- แมตช์การแข่งขัน : อตาลันต้า พบ เชลซี
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : นิว บาลานซ์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อตาลันต้า
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือชั่วคราว ราฟฟาเอเล่ ปัลลาดิโน่ จะยังไม่มีชื่อของ มิตเชล แบคเกอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์โก สปอร์ติเอลโล่ พร้อมกองหลัง 3 คน เบแรต ชิมซิตี้, อิซัค เฮน, เซอัด โคลาซินัค แดนกลางเป็น ราอูล เบลลาโนว่า, มาริโอ ปาซาลิช, มาร์เท่น เดอ รูน, นิโคล่า ซาลิฟสกี้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คามัลดีน ซูเลมาน่า, ชาร์เลช เด เคเตแลเร่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น จานลูก้า สกามัคก้า
เชลซี
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, ลีไว โคลวิลล์ และ เลียม ดีแลป ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โคล พาลเมอร์ ที่ไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วย
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมแนวรับ รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกนำทัพมาโดย เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อตาลันต้า – เชลซี
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อตาลันต้า
- 06/12/25 แพ้ เวโรน่า 1-3 (เซเรียอา)
- 03/12/25 ชนะ เจนัว 4-0 (โคปปา อิตาเลีย)
- 30/11/25 ชนะ ฟิออเรนติน่า 2-0 (เซเรียอา)
- 26/11/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 แพ้ นาโปลี 1-3 (เซเรียอา)
เชลซี
- 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/25 ชนะ บาร์เซโลนา 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อลาตันต้า (3-4-2-1) : มาร์โก สปอร์ติเอลโล่ (GK) – เบแรต ชิมซิตี้, อิซัค เฮน, เซอัด โคลาซินัค – ราอูล เบลลาโนว่า, มาริโอ ปาซาลิช, มาร์เท่น เดอ รูน, นิโคล่า ซาลิฟสกี้ – คามัลดีน ซูเลมาน่า, ชาร์เลช เด เคเตแลเร่ – จานลูก้า สกามัคก้า
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, อังเดรย์ ซานโตส – เอสเตเวา, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ – ชูเอา เปโดร
Thaiger ทายผลบอล อตาลันต้า 1-2 เชลซี
