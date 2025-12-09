คลิปปลดธงกัมพูชา ก่อนร้องเพลงชาติไทย-ชักธงไตรรงค์ ขึ้นสู่ยอดเสา! บ้านหนองจาน
เพจ Army Military Force เปิดคลิปนาทีกองกำลังบูรพา ปลดธงชาติกัมพูชาลง ก่อนร้องเพลงชาติไทยพร้อมชักธงขึ้นสู่ยอดเสา หลังเข้ายึดคืนผืนแผ่นดินอธิปไตยของไทย พื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ได้ครบ 100%
วันนี้ (9 ธ.ค.68) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Army Military Force” โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความว่า “กองกำลังบูรพา ร้องเพลงชาติไทยพร้อมชักธงขึ้นสู่ยอดเสา และปลดธงชาติกัมพูชาลง หลังเข้ายึดคืนผืนแผ่นดินอธิปไตยของไทยในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้วได้ครบ 100% ตามมาตราส่วนแผนที่ 1:50,000”
ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีฯ โพสต์ข้อความฝากไปถึงวีรชนทหารกล้าทั้ง 3 นาย ที่สละชีพในสมรภูมิดังกล่าวด้วย โดยระบุ “ขอกราบคารวะวีรบุรุษผู้กล้าทั้งสามท่านที่สละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย”
“ผมขอส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวของท่านและให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวทุกคนอย่างดีที่สุดและการเสียสละของท่านจะไม่เป็นสิ่งที่สูญเปล่าอย่างแน่นอน” (ดูคลิป).
