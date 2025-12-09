สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ แต่จะขาด เบรนแนน จอห์นสัน ที่ติดโทษแบน ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริดอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวาลล์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
สลาเวีย ปราก
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ยินดริช ตริปิซอฟสกี้ จะยังไม่มีชื่อของ ออสการ์ ดอร์ลีย์ กับ อิวาน ชรานซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยินดริช สตาเนค พร้อมแนวรับ 4 คน เดวิด โมเซส, สเตปาน ชาลูเป็ค, เดวิด ซีม่า, ยูซุฟฟา เอ็มบ็อดยี แดนกลางเป็น มิเชล ซาดิเล็ค, คริสตอส ซาเฟียริส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด ดูเดร่า, ลูคัส โปรว็อด, ยูซุฟฟา ซานยาง ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โทมัส ชอร์รี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส – สลาเวีย ปราก
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 21/02/08 สเปอร์ส 1-1 สลาเวีย ปราก (ยูโรป้า ลีก)
- 14/02/08 สลาเวีย ปราก 1-2 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
- 28/09/26 สเปอร์ส 1-0 สลาเวีย ปราก (ยูโรป้า ลีก)
- 14/09/26 สลาเวีย ปราก 0-1 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 06/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก
สลาเวีย ปราก
- 05/12/25 ชนะ เทปลิเซ่ 2-1 (เช็กเฟิสต์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ สโลวัคโก้ 3-0 (เช็กเฟิสต์ลีก)
- 25/11/25 เสมอ แอธ.บิลเบา 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ โบฮีเมี่ยนส์ 3-1 (เช็กเฟิสต์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ วิคตอเรีย พัลเซ่น 5-3 (เช็กเฟิสต์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : สเปอร์ส (GK) – เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวาลล์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน
สลาเวีย ปราก (4-2-3-1) : ยินดริช สตาเนค (GK) – เดวิด โมเซส, สเตปาน ชาลูเป็ค, เดวิด ซีม่า, ยูซุฟฟา เอ็มบ็อดยี – มิเชล ซาดิเล็ค, คริสตอส ซาเฟียริส – เดวิด ดูเดร่า, ลูคัส โปรว็อด, ยูซุฟฟา ซานยาง – โทมัส ชอร์รี่
Thaiger ทายผลบอล สเปอร์ส 2-0 สลาเวีย ปราก
