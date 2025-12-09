สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

ข่าวกีฬาฟุตบอล

Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 16:19 น.
51

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สเปอร์ส VS สลาเวีย ปราก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Tottenham Hotspur

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ แต่จะขาด เบรนแนน จอห์นสัน ที่ติดโทษแบน ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริดอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวาลล์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

สลาเวีย ปราก

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ยินดริช ตริปิซอฟสกี้ จะยังไม่มีชื่อของ ออสการ์ ดอร์ลีย์ กับ อิวาน ชรานซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยินดริช สตาเนค พร้อมแนวรับ 4 คน เดวิด โมเซส, สเตปาน ชาลูเป็ค, เดวิด ซีม่า, ยูซุฟฟา เอ็มบ็อดยี แดนกลางเป็น มิเชล ซาดิเล็ค, คริสตอส ซาเฟียริส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เดวิด ดูเดร่า, ลูคัส โปรว็อด, ยูซุฟฟา ซานยาง ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โทมัส ชอร์รี่

Credit : SK Slavia Praha

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส – สลาเวีย ปราก

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 21/02/08 สเปอร์ส 1-1 สลาเวีย ปราก (ยูโรป้า ลีก)
  • 14/02/08 สลาเวีย ปราก 1-2 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
  • 28/09/26 สเปอร์ส 1-0 สลาเวีย ปราก (ยูโรป้า ลีก)
  • 14/09/26 สลาเวีย ปราก 0-1 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 06/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก

สลาเวีย ปราก

  • 05/12/25 ชนะ เทปลิเซ่ 2-1 (เช็กเฟิสต์ลีก)
  • 29/11/25 ชนะ สโลวัคโก้ 3-0 (เช็กเฟิสต์ลีก)
  • 25/11/25 เสมอ แอธ.บิลเบา 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ โบฮีเมี่ยนส์ 3-1 (เช็กเฟิสต์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ วิคตอเรีย พัลเซ่น 5-3 (เช็กเฟิสต์ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : สเปอร์ส (GK) – เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวาลล์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน

สลาเวีย ปราก (4-2-3-1) : ยินดริช สตาเนค (GK) – เดวิด โมเซส, สเตปาน ชาลูเป็ค, เดวิด ซีม่า, ยูซุฟฟา เอ็มบ็อดยี – มิเชล ซาดิเล็ค, คริสตอส ซาเฟียริส – เดวิด ดูเดร่า, ลูคัส โปรว็อด, ยูซุฟฟา ซานยาง – โทมัส ชอร์รี่

Credit : SK Slavia Praha

Thaiger ทายผลบอล สเปอร์ส 2-0 สลาเวีย ปราก

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

