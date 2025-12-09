ข่าวดาราบันเทิง

ทำความรู้จัก จินเสวียนอวี่ พระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง ว่าที่เขยไทยคนใหม่ของวงการ

รู้จัก จินเสวียนอวี่ พระเอกหนุ่มหน้าหยก จากมินิซีรีส์ไทย-จีน “สาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพ” ประกบคู่ ลิซ่า อลิซา กับความหล่อที่จะมาคว้าหัวใจแฟน ๆ ชาวไทยทั้งประเทศ

โปรเจกต์มินิซีรีส์ไทย-จีนเรื่องใหม่ “สาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพ” (泰妹穿越了将军心乱了) กำลังสร้างกระแสความสนใจจากแฟนซีรีส์ทั่วเอเชีย ด้วยพล็อตเรื่องรักข้ามภพสุดโรแมนติก ซึ่งเป็นผลงานการร่วมมือระหว่าง Ethnic Relics Culture จากจีน และ LOVE DRAMA COMPANY LIMITED จากไทย

นอกจากเนื้อเรื่องที่น่าติดตามแล้ว อีกสิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากไปกว่าพล็อตเรื่อง นั่นก็คือ พระเอกหนุ่มหน้าหยกของซีรีส์เรื่องนี้ จินเสวียนอวี่ (Jin Xuanyu) ที่มารับบท เหวินซู่ แม่ทัพแห่งราชวงศ์เหยียน ประกบคู่กับนางเอกสาวไทย ลิซ่า อลิซา แอน ไฮน์ส ด้วยเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัว บอกเลยว่าโปรเจกต์ซีรีส์ระหว่างไทยและจีนในครั้งนี้จะครองใจแฟนซีรีส์จีนแนวตั้งได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

ภาพจาก : IG allyssa_ann

ประวัติ จินเสวียนอวี่ พระเอกหน้าหยก ที่จะมาเป็นเขยไทยคนต่อไป

สำหรับ จินเสวียนอวี่ เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2539 ปัจจุบันอายุ 29 ปี ส่วนสูง 180 ซม. จินเสวียนอวี่ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University) เขาคือนักแสดงหนุ่มชาวจีนที่กำลังมาแรงและเป็นที่น่าจับตามองในวงการซีรีส์จีนแนวตั้ง (Micro Drama) อยู่ในขณะนี้

จินเสวียนอวี่ เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงของวงการบันเทิงแดนมังกร จากการรับบทเป็น นักแสดงสมทบในซีรีส์เรื่องดัง “Good Bye, My Princess” เมื่อปี 2019 ก่อนจะพัฒนาฝีมืออย่างไม่หยุดยั้ง จนได้รับบทนำเต็มตัวและสร้างชื่อเสียงอย่างมากในผลงานมินิซีรีส์แนวตั้ง รวมถึงภาพยนตร์ หลายเรื่อง

ถึงแม้จะเป็นพระเอกมินิซีรีส์แนวตั้ง แต่ความหล่อของเขานั้นไม่ “มินิ” เลย ไม่ว่าจะสวมบทบาทแม่ทัพ, ประธานบริษัท, หรือแม้แต่ทำผมทรงแมนจู ก็ไม่สามารถลดทอนเสน่ห์ของเขาได้เลย และการที่เขาได้เข้ามาร่วมแสดงในโปรเจกต์พิเศษไทย-จีนครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า “จินเสวียนอวี่” กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นขวัญใจคนไทยคนต่อไปอย่างแน่นอน

ผลงานการแสดงซีรีส์ ของ จินเสวียนอวี่ (Jin Xuanyu)

  • Good Bye, My Princess (2019)
  • Bossy Husband Who Loved Me (2022)
  • The Case Solver Season 3 (2023)
  • Bi Xia, Nin De Chong Fei Chu Dao Le (TBC)
  • สาวไทยข้ามภพ ป่วนใจแม่ทัพ (TBC)

ผลงานภาพยนตร์ ของ จินเสวียนอวี่ (Jin Xuanyu)

  • The Soul of a Warrior (2020)
  • Speedy Rescue (2020)
  • Underground Shocking Dragon (2020)

อ้างอิงจาก : weibo, IG allyssa_ann

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

