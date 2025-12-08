“ฮุนเซน” โพสต์ภาพ “อนุทิน” แชะภาพร่วมผู้ว่าเขมร เอาชีวิตทหาร แลกคะแนนนิยม
ฮุนเซน โพสต์ภาพ อนุทิน แชะภาพร่วมผู้ว่าเขมร บอกเอาชีวิตทหาร แลกคะแนนนิยม ด้วยการทำสงครามกับกัมพูชา ตอนไม่ได้เป็นนายกยังเป็นเพื่อนกัน ตอนนี้ลืมมิตรภาพ
สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “ไม่น่าเชื่อว่า นายกรัฐมนตรีไทยอย่างอนุทิน เพื่อเป้าหมายคะแนนเสียงในอนาคต จะกล้านำชีวิตทหาร และประชาชนมาเสี่ยง ด้วยการประกาศทำสงครามกับกัมพูชา
ทั้งที่กองทัพกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้เลย ตอนยังไม่เป็นนายกฯ ก็ยังเป็นเพื่อนกัน แต่พอเป็นนายกฯ กลับลืมมิตรภาพ เราเข้าใจเรื่องความรักชาติ แต่ไม่ควรประกาศสงครามกับผู้ที่ไม่ได้ยิงตอบโต้”
โดยภาพที่ ฮุน เซน โพสต์นั้นเป็นภาพที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย และ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยาของนายอนุทิน ถ่ายภาพร่วมกับ บาน สเรยมัม ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังโพสต์คลิปที่มีความยาว 16 วินาทีด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” ลั่นไม่เจรจาเขมรแล้ว ฝากถึง “อันวาร์” ถ้าจะหยุดให้บอก คนรุกราน
- “ฮุนเซน” เล่นละคร กล่าวหาไทยเป็นฝ่ายยั่วยุ หวังให้ทหารเขมรโต้ตอบ
- “เท้ง” เสนอรัฐบาล 3 แนวรบ ปิดฉากระบอบ “ฮุนเซน” จบปัญหาแบบถาวร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: