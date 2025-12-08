ข่าวการเมือง

“ฮุนเซน” โพสต์ภาพ “อนุทิน” แชะภาพร่วมผู้ว่าเขมร เอาชีวิตทหาร แลกคะแนนนิยม

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 15:56 น.
153

ฮุนเซน โพสต์ภาพ อนุทิน แชะภาพร่วมผู้ว่าเขมร บอกเอาชีวิตทหาร แลกคะแนนนิยม ด้วยการทำสงครามกับกัมพูชา ตอนไม่ได้เป็นนายกยังเป็นเพื่อนกัน ตอนนี้ลืมมิตรภาพ

สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “ไม่น่าเชื่อว่า นายกรัฐมนตรีไทยอย่างอนุทิน เพื่อเป้าหมายคะแนนเสียงในอนาคต จะกล้านำชีวิตทหาร และประชาชนมาเสี่ยง ด้วยการประกาศทำสงครามกับกัมพูชา

ทั้งที่กองทัพกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้เลย ตอนยังไม่เป็นนายกฯ ก็ยังเป็นเพื่อนกัน แต่พอเป็นนายกฯ กลับลืมมิตรภาพ เราเข้าใจเรื่องความรักชาติ แต่ไม่ควรประกาศสงครามกับผู้ที่ไม่ได้ยิงตอบโต้”

โดยภาพที่ ฮุน เซน โพสต์นั้นเป็นภาพที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย และ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยาของนายอนุทิน ถ่ายภาพร่วมกับ บาน สเรยมัม ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังโพสต์คลิปที่มีความยาว 16 วินาทีด้วย

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

