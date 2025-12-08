ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงด่วนปม “ไทย-กัมพูชา” ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 12:56 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 12:56 น.
77

อนุทิน แถลงด่วนกรณีสถานการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาล และในศักยภาพของกองทัพไทย

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย แถลงการด่วนถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าจะดำเนินมาตรการทางทหารในทุกกรณีตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างถึงที่สุด พร้อมยืนยันไทยไม่เคยคิดรุกรานใครก่อน โดยมีรายละเอียดคำแถลงการณ์ ดังนี้

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 จนถึงขณะนี้ ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกระยะ และได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง บูรณาการการทำงานอย่างเต็มสรรพกำลัง เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และปกป้องอธิปไตยของชาติไทยอย่างเคร่งครัด

รัฐบาลขอยืนยันว่า ประเทศไทยจะดำรงความมุ่งมั่นสูงสุด ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และสิทธิในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม และในวันนี้ ได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีมติยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็คือ จะมีการปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี ตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้มีการปฏิบัติการทางทหารในเรื่องอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น

รัฐบาลมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม ในความสามารถของกองทัพไทย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ตามกฎการใช้กำลัง และยึดหลักมนุษยธรรม ในการปกป้องพี่น้องประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวพื้นที่ชายแดน พร้อมกันนี้ รัฐบาลขอส่งกำลังใจและความห่วงใย ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ที่ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความเป็นอยู่และความปลอดภัย ที่พักพิง อาหาร น้ำดื่ม การบริการทางการแพทย์ และสวัสดิการที่จำเป็น อย่างเต็มความสามารถ

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับ และเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนก รัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชน ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางของราชการเท่านั้น และมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้สื่อสารข้อมูลหลัก ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ รัฐบาลจะบูรณาการข้อมูลร่วมกับทุกเหล่าทัพ และหน่วยงานความมั่นคงทุกระดับ เพื่อให้ข้อมูลที่ออกสู่สาธารณะ ไปยังพี่น้องประชาชน มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่า การปกป้องประเทศชาติ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน คือภารกิจสูงสุดของรัฐบาลและกองทัพไทย ประเทศไทยไม่เคยต้องการเห็นความรุนแรง โดยยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นฝ่ายริเริ่ม หรือรุกรานแต่อย่างใด แต่ประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตย และจะดำเนินการอย่างมีเหตุมีผล รอบคอบ ยึดหลักสันติภาพ ความมั่นคง และมนุษยธรรมเป็นสำคัญ

รัฐบาลจะรายงานสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็น เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ อธิปไตย บูรณภาพ และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด

ท้ายที่สุดนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นในรัฐบาล และในศักยภาพของกองทัพไทย และร่วมกันให้กำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้โดยทั่วกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

4 นาที ที่แล้ว
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

5 นาที ที่แล้ว
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย เศรษฐกิจ

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

10 นาที ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน บันเทิง

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” เสนอรัฐบาล 3 แนวรบ ปิดฉากระบอบ “ฮุนเซน” จบปัญหาแบบถาวร

37 นาที ที่แล้ว
ดับฝัน &#039;สลากเพื่อการออม&#039; กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา &#039;หวยเกษียณ&#039; ข่าว

ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’

44 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ฉลองวันเกิด ไร้เงา นานา ไรบีนา บันเทิง

ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา

49 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงด่วนปม “ไทย-กัมพูชา” ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกือบตาย สาวดูดหลอกแก้วรักษ์โลก กลืนเศษแตกลงคอ หวั่นลำไส้ทะลุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาบอยเวย์ ตำรวจ ปอศ บันเทิง

จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลัมโบร์กินี ราคา 30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ ข่าว

คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท. แนะเส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ข่าว

คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ตอกกลับสื่อไทยและกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่ได้เปิดฉากยิงก่อน อ้างไทยระดมยิงอาวุธหนักใส่ตอนตี 5 หลังยั่วยุมาหลายวัน ร้องอาเซียนสอบด่วน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แบน “สื่อไทย” ปั้นเฟคนิวส์ ยืนยัน ไทยถล่มอาวุธหนักใส่ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจรอบคอบ มุ่งเป้าโครงสร้างทหารเขมรเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งดแชร์ข้อมูลปฏิบัิตการทหาร ข่าวอาชญากรรม

แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขอให้ทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง พักงานไลฟ์ เตรียมส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง ทิ้งงานไลฟ์ รุดส่งโดรน-เสบียงหนุนแนวหน้า เร่งช่วยชาวบ้านอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;อาจารย์ช้าง&#039; สังเกตคดี &#039;นัทปง&#039; พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา ข่าว

‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดโพสต์ล่าสุด “บัวขาว” หลังกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ทำทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 12:56 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 12:56 น.
77
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button