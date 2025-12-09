“ทรัมป์” เคลื่อนไหว เรียกร้องให้ “ไทย-กัมพูชา” ทำตามข้อตกลงหยุดยิง
โดนัลด์ ทรัมป์ เคลื่อนไหวแล้ว เรียกร้องให้ทั้งไทย และ กัมพูชา ทำตามข้อตกลงหยุดยิง พร้อมมุ่งมั่นที่จะยุติความรุนแรงครั้งใหม่
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาเคลื่อนไหว เป็นครั้งแรกหลังจากที่ไทยกับกัมพูชาปะทะกันรอบใหม่ ภายหลังจากที่ทั้งสองชาติได้ร่วมลงปฏิญญาสันติภาพ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ประเทศมาเลเวีย โดยมีนายทรัมป์และนายอันวาร์ อิบราฮิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นสักขีพยานไปก่อนหน้านี้
โดยตัวแทนของนายทรัมป์ กล่าวว่า ผู้นำสหรัฐฯ ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชาทำตามข้อตกลงหยุดยิงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
พร้อมกล่าวด้วยว่านายทรัมป์ มุ่งมั่นที่จะยุติความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังให้รัฐบาลกัมพูชาและไทยปฏิบัติตามพันธกรณีของตนอย่างเต็มที่ในการยุติความขัดแย้งนี้
