ข่าว

กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 13:27 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 13:27 น.
210

กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย หลังจากที่วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 นาย

กองทัพบก รับรายงานจากกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ในวันนี้มียอดกำลังพลเสียชีวิตเพิ่ม 2 นาย โดยรายชื่อพลทหารที่เสียชีวิตได้แก่

1.พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์

2.ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัดกองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ บาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร

โดยยอดรวมสะสมกำลังพลที่เสียชีวิตอยู่ที่ 3 นาย รวมกับ จ่าเพียว จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิด พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ต้องพกอะไรไปบ้าง ข่าว

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

37 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

3 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้ บันเทิง

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

14 นาที ที่แล้ว
อนุทิน กัมพูชา ข่าว

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

18 นาที ที่แล้ว
น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก บันเทิง

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

26 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่า จ่ายโบนัสนักเล่าล้านวิว ยันไม่ใช่เรื่องแปลก ให้เป็นสินน้ำใจ

46 นาที ที่แล้ว
ในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย ข่าว

คลิปกองทัพภาค 2 เผย “ในหลวง” ทรงรับผู้เสียชีวิตวัย 55 ปี ขณะอพยพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง ข่าว

เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักกล้ามดัง ไหว้ขอโทษ แม่เด็ก 9 ขวบ ปมตบหัว หวั่นหมดอนาคตอาชีพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำยาฆ่าเชื้อร้อยล้านเลขาปาล์มเลขาอบจสงขลา ข่าวการเมือง

“เลขาปาล์ม” โต้ปมน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้าน ยันเลขจริงแค่ 21 อยู่ในแผนฟื้นฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว เดินหน้าหนุนทหาร จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทำความรู้จัก จินเสวียนอวี่ พระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง ว่าที่เขยไทยคนใหม่ของวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN GLOBAL เปิดตัว 8 นางงาม ถือป้ายพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 บันเทิง

เปิดตัวนางงาม ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 นำโดย โอปอล-แอนโทเนีย ดูผ่านช่องไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬารอชม “กุลวุฒิ-จันทร์แจ่ม” ถือธงชาติไทยในพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลักฐานชัด ลอบวางทุกรูปแบบ! บ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่อง 2 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ ข่าว

แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กองทัพกำชับทุกหน่วย คุมเผยแพร่ “ภาพปฏิบัติการบริเวณปราสาท”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เคลื่อนไหว เรียกร้องให้ “ไทย-กัมพูชา” ทำตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานะ 2 ปราสาท ข่าว

ทบ.แจงสถานะ 2 ปราสาทตาควาย-คนา อัปเดตทหารไทยสูญเสียเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกินใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรโมชันสุดคุ้ม ก่อนโบกมือลาถาวร เศรษฐกิจ

ใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรฯ สุดคุ้มก่อนโบกมือลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี ข่าว

เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 สายทาง วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 68 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.นี้ 3 สายทาง ครอบคลุม 63 ด่าน เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 13:27 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 13:27 น.
210
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button