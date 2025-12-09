ข่าว
กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย
กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย หลังจากที่วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 นาย
กองทัพบก รับรายงานจากกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ในวันนี้มียอดกำลังพลเสียชีวิตเพิ่ม 2 นาย โดยรายชื่อพลทหารที่เสียชีวิตได้แก่
1.พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์
2.ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัดกองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ บาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร
โดยยอดรวมสะสมกำลังพลที่เสียชีวิตอยู่ที่ 3 นาย รวมกับ จ่าเพียว จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิด พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
