ข่าวในพระราชสำนัก
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศรีปทุม 20-22 ธ.ค. นี้ เช็กกำหนดการ 3 วัน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum University เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เผยกำหนดการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้
วันเสาร์ 20 ธ.ค. 2568
- ระดับบัณฑิตศึกษา
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะบัญชี
วันอาทิตย์ 21 ธ.ค. 2568
รอบเช้า
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอบบ่าย
- คณะนิติศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ • คณะศิลปศาสตร์
- คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
วันจันทร์ 22 ธ.ค. 2568
รอบเช้า
- คณะดิจิทัลมีเดีย
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
รอบบ่าย
- คณะนิเทศศาสตร์
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- วิทยาลัยการบินและคมนาคม
- คำถวายพระพรวันพ่อ 2568 น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 แม้จากไกล ใจยังผูกพัน
- ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่
- ในหลวง ทรงห่วงใยประชาชน มีกระแสรับสั่งถึงนายกฯ ช่วยเหลือน้ำท่วม
