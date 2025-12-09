ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 13:49 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 14:18 น.
120
ในหลวงโปรดเกล้าฯ

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศรีปทุม 20-22 ธ.ค. นี้ เช็กกำหนดการ 3 วัน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum University เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เผยกำหนดการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้

วันเสาร์ 20 ธ.ค. 2568

  • ระดับบัณฑิตศึกษา
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะบัญชี

วันอาทิตย์ 21 ธ.ค. 2568

รอบเช้า

  • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบบ่าย

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ

วันจันทร์ 22 ธ.ค. 2568

รอบเช้า

  • คณะดิจิทัลมีเดีย
  • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ

รอบบ่าย

  • คณะนิเทศศาสตร์
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  • วิทยาลัยการบินและคมนาคม
ในหลวงโปรดเกล้าผู้แทนมอบปริญญาบัตรแทน
ภาพจาก Facebook : มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum University

