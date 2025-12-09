อินเตอร์ มิลาน พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง อินเตอร์ มิลาน พบ ลิเวอร์พูล ที่สนาม จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อินเตอร์ VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
- แมตช์การแข่งขัน : อินเตอร์ มิลาน พบ ลิเวอร์พูล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพงูใหญ่ ของกุนซือ คริสเตียน คิวู จะยังไม่มีชื่อของ ราฟฟาเอเล่ ดิ เจนนาโร่, โทมัส ปาลาซิออส, มัตเตโอ ดาร์เมี่ยน และ เดนเซล ดุมฟรีส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมกองหลัง 3 คน มานูเอล อคานจี, ยานน์ บิสเซ็ค, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น คาร์ลอส ออกุสโต้, ปีโอเตอร์ ซีลินสกี้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, เฟเดริโกิ ดิมาร์โก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น มาร์คุส ตูราม กับ อันเก้-โยอัน บอนนี่
ลิเวอร์พูล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง 3 นักเตะที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย ทั้ง โคดี้ กัคโป, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ คอเนอร์ แบรดลี่ย์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, ฮูโก้ เอกิติเก้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อินเตอร์ มิลาน – ลิเวอร์พูล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 08/03/22 ลิเวอร์พูล 0-1 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 16/02/22 อินเตอร์ 0-2 ลิเวอร์พล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 11/03/08 อินเตอร์ 0-1 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/02/08 ลิเวอร์พูล 2-0 อินเตอร์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
- 06/12/25 ชนะ โคโม่ 4-0 (เซเรียอา)
- 03/12/25 ชนะ เวเนเซีย 5-1 (โคปปา อิตาเลีย)
- 30/11/25 ชนะ ปิซ่า 2-0 (เซเรียอา)
- 26/11/25 แพ้ แอต.มาดริด 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/11/25 แพ้ เอซี มิลาน 0-1 (เซเรียอา)
ลิเวอร์พูล
- 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – มานูเอล อคานจี, ยานน์ บิสเซ็ค, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – คาร์ลอส ออกุสโต้, ปีโอเตอร์ ซีลินสกี้, นิโคโล่ บาเรลล่า, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, เฟเดริโกิ ดิมาร์โก้ – มาร์คุส ตูราม, อันเก้-โยอัน บอนนี่
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, ฮูโก้ เอกิติเก้ – อเล็กซานเดอร์ อิซัค
Thaiger ทายผลบอล อินเตอร์ มิลาน 2-1 ลิเวอร์พูล
