อนุทิน โพสต์สดุดี 3 ทหารกล้า สละชีพป้องชาติ ลั่นการเสียสละจะไม่สูญเปล่า

“อนุทิน” โพสต์สดุดี 3 ทหารกล้า เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยไทย พร้อมให้คำมั่นสัญญาจะดูแลครอบครัววีรชนอย่างดีที่สุด ย้ำการเสียสละจะไม่สูญเปล่า
เมื่อเวลา 15.57 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อกราบคารวะและสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าทั้ง 3 นาย ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยตามแนวชายแดน โดยระบุว่า
“ขอกราบคารวะวีรบุรุษผู้กล้าทั้งสามท่าน ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย ผมขอส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวของท่านและให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวทุกคนอย่างดีที่สุดและการเสียสละของท่านจะไม่เป็นสิ่งที่สูญเปล่าอย่างแน่นอน” พร้อมกันนี้ นายอนุทินยังลงภาพธงชาติไทยที่ระบุข้อความว่า
“เกิดมาได้เป็นคนไทยใช่ทาสเขา ชีพคนเราต้องแตกดับอย่างมั่นแม่น หากต้องตาย ตายอย่างไรไม่เหมือนแม้น ตายเพื่อแผ่นพสุธามาตุภูมิ”
จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ยอดล่าสุดมีทหารไทยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 3 นาย ดังนี้
8 ธันวาคม 2568
- จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิด พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก
9 ธันวาคม 2568
- พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์
- ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร
