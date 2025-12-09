ชาวเน็ตตาดี ชุดวอร์มนักกีฬากัมพูชา ซีเกมส์ 2025 แปะโฆษณาเว็บพนันโจ๋งครึ่ม

ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ชุดนักกีฬา ทีมชาติกัมพูชา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 มีการแปะสปอนเซอร์เป็นเว็บพนันบนเสื้อแจ็กเก็ตแบบไม่แคร์สายตาคนอื่น
เมื่อวานนี้ (8 ธันวาคม) ฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ได้มีการจัดงานเชิญธงของทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันขึ้นสุ่ยอดเสา ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก
แต่หนึ่งสิ่งที่มีคนสังเกตเห็นนั่นก็คือเสื้อแจ็กเก็ตของนักกีฬาทีมชาติกัมพูชา ที่มีการแปะโฆษณาบริษัทพนันไว้ที่บริเวณใต้ธงชาติกัมพูชา จนทำให้เกิดเสียงวิจารณ์จากแฟนกีฬาถึงความเหมาะสม
เพราะก่อนหน้านี้ เคยมีเหตุการณ์ที่บริษัทพนันมาโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ ทั้งการแจกของที่ระลึก รวมไปถึงการชูป้ายผ้าโฆษณาในสนามกีฬา
ทั้งนี้ ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ระบุว่า ทาง กกท. จะเร่งตรวจสอบกับทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต้องดูกฎหมายเราก่อนว่าเป็นการโฆษณาหรือไม่ โดยตีความผู้ถือกฎหมายก่อน เพื่อดำเนินการต่อไป
อ้างอิง : 1
