เจาะที่มา เอ็มออนิว สกิน ผู้นำเทรนด์กระบะแต่ง สู่เจ้าของมีมดังทะลุจักรวาล
รู้จัก ‘เอ็ม ออนิว’ จากนักซิ่งรังสิตสู่ไอดอลสกิน ภาพอมน้ำแข็งกลายเป็นมีมไวรัลข้ามคืน พลิกวิกฤตถูกตัดต่อภาพเป็นธุรกิจ ขายเสื้อรุ่นเสื้อรุ่นแรก ‘สกินซี่โครงไก่’ แฟน ๆ แห่จับจองเพียบ
ช่วงนี้ใครที่ไถฟีดโซเชียลมีเดียต้องเคยเห็นภาพชายหนุ่มนั่งอมน้ำแข็งอยู่ในงานเลี้ยงที่ถูกตัดต่อเปลี่ยนชุดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาพซานตาคลอส หรือตัวละครในตำนานอย่างยักษ์ทศกัณฐ์ ภาพเหล่านี้ถูกเรียกว่า ‘สกิน’ และกลายเป็นไวรัลข้ามคืน วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าเจ้าของภาพที่กำลังดังระเบิด เอ็ม ออนิวรังสิต คือใคร และทำไมภาพของเขาจึงกลายเป็นวัฒนธรรมการเล่นใหม่ของชาวเน็ต
สำหรับ เอ็ม ออนิวรังสิต หรือ อนุพงศ์ มั่นคง ประธานเอ็ม ฟลูออฟชั่น ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะเป็นเจ้าของมีม แต่ยังเป็นบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาแล้วมากมาย โดยฉายา เอ็ม ออนิว มาจากการเป็นผู้นำเทรนด์การแต่งรถกระบะรุ่นออนิว (All New) จนโด่งดังในกลุ่มรถซิ่ง
ตนชอบแต่งรถตั้งแต่เด็ก ๆ อดีตเขาเป็นเด็กสลัมในรังสิต ฐานะทางบ้านไม่ได้รวย โดยพ่อทำงานเป็นคนขับรถเมล์ ส่วนแม่ทำงานทั่วไป ตนเคยขายบาเสพติดตั้งแต่เด็ก เคยถูกจับไปอยู่ที่สถานพินิจ บ้านเมตตา หลักสี่ ตั้งแต่อายุประมาณ 15 – 16 ปี จากนั้นเจ้าตัวใช้คำว่า ‘เกม’ อีกทีตอนปี 2551 จาก้นั้นออกมาได้ 3 ปีกว่าก็กลับมาขายอีกจนโดนจับอีกครั้งในปี 2557 และถูกปล่อยตัวออกมาในปี 2560
สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับตัว เพราะการติดคุกมันเสียเวลาจึงใช้ทักษะการขายมาทำธุรกิจสุจริต ปัจจุบันเจ้าตัวเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด ที่ปรึกษาเรื่องการแต่งรถ และขายพระเครื่อง
ทำความรู้จัก ‘สกิน’ ก่อน เอ็ม ออนิว รังสิตไวรัล
ภาพต้นฉบับที่เป็นกระแสเกิดขึ้นที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่ง โดยเป็นภาพที่เอ็มนั่งบนเก้าอี้และกำลังอมน้ำแข็ง พร้อมทำสีหน้าเขิน ๆ กรุ้มกริ่ม มีที่มาจากเพจตลาดล่างนิวส์ที่มีการตัดต่อภาพของเอ็ม ออนิว รังสิต จากนั้นเริ่มเผยแพร่ออกมานอกกลุ่ม ทั้งในเฟซบุ๊กและ TikTok ซึ่งความตลกของภาพนี้ทำให้ถูกนำไปตัดต่อและเผยแพร่จนไวรัลอย่างรวดเร็ว
สกิน (Skin) เป็นศัพท์จากวัฒนธรรมเกม หมายถึง ชุดหรือลักษณะภายนอกของตัวละครในเกมที่ไม่ใช่เวอร์ชันมาตรฐาน และส่วนใหญ่มักเป็นของหายากหรือต้องซื้อ ชาวเน็ตที่เข้าใจวัฒนธรรมนี้จึงมองว่า เอ็ม ออนิว คือ ตัวละครหลัก และทุกคนต่างแข่งขันกันสร้างสรรค์สกินใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสกินที่อ้างอิงจากหนังดัง, การ์ตูน, หรือตัวละครประวัติศาสตร์ เช่น สกินไซอิ๋ว, สกินทหารยศแน่น, สกินนักบินรบ และ สกินซานตาคลอส
เอ็ม ออนิว ตอบรับกระแส ทันโลกจนต้องขายเสื้อ
ในตอนแรก เอ็ม ออนิว รังสิต ยอมรับว่าเขาสงสัยว่าตัวเองทำผิดอะไร เพราะจู่ ๆ ดาราและเน็ตไอดอลต่างก็พากันลงรูปของเขามากมาย แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจโดดลงมาเล่นกับกระแสดังกล่าว โดยไม่ได้มองเป็นแง่ลบกับการถูกตัดต่อ เผยว่า “xูผิดอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยดาราคนดังเน็ตไอดอลเอากูไปลงช่องหมดเลยปวดหัวไปหมดวันๆเกิดแต่เอ็ม ตรวจพบxูทั้งวันไอ้xิบหาย”
เอ็มเปิดเผยอารมณ์ขันว่า ภาพสกินอื่น ๆ ยังพอรับได้ แต่เขารับสกิน ‘ปลาไหลไม่มีหู’ กับ ‘ซี่โครงไก่’ ไม่ได้จริง ๆ
อย่างไรก็ดี เจ้าตัวไม่รอช้าใช้ความไวรัลนี้ เปิดพรีออเดอร์เสื้อรุ่นแรกในราคา 450 บาท โดยตั้งชื่อรุ่นล้อเลียนมีมว่า ซี่โครงไก่ พร้อมย้ำว่าต้องซื้อจากเขาเท่านั้นถึงจะได้ลายเซ็นและเป็นของแท้ โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญและซื้ออาหารสุนัขและแมว
“พร้อมลายเซ็นซื้อกับผมแท้ แน่นอนตอนนี้คนอื่นจะเอาไปก๊อปแล้วนะ พูดปุ๊บมาปั๊บใครจะเอาไซส์อะไรส่งฟรี 450 รุ่นแรกจัดไปชื่อรุ่น ซี่โครงไก่จะเอาไซส์อะไรคอมเมนต์มา” และ “ซื้อเสื้อกับผมของแท้แน่นอนเดี๋ยวเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญและก็ให้อาหารหมาอาหารแมวเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดู”
นอกจากนี้หนุ่มเอ็มออนิวยังย้ำแกมหยอกว่า “ใครที่ทำเสื้อผมไปขายถ้าปากไม่อมน้ำแข็งอย่าไปซื้อนะครับ ของปลอมต้องซื้อของแท้กับผมเท่านั้นมีลายเซ็นผมเท่านั้น ไอ้xิบหายตรวจพบxูทั้งวัน ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วxู”
เรียกได้ว่า เอ็ม ออนิว รังสิต เปลี่ยนการถูกล้อในโลกออนไลน์ให้กลายเป็นโอกาสอย่างรวดเร็วจนทำให้ใครเห็นสกินใหม่ ๆ ของเขาก็อดใจไม่ได้ที่จะเซฟเก็บเข้าคลังภาพ สำหรับใครที่ยังไม่มีรุ่นไหนก็อย่าลืมเซฟเก็บไว้แลกกันได้เลย
