โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:41 น.
56

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568

เบสบอล

สนาม : กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

ทีมชาย

  • เวลา 9.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
  • เวลา 10.00 น. ลาว พบ มาเลเซีย
  • เวลา 14.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์

คริกเกต

สนาม : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กรุงเทพฯ

ทีมหญิง (T10)

  • เวลา 9.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
  • เวลา 11.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ เมียนมา
  • เวลา 14.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

ทีมชาย (T20)

สนามคริกเกตเทิดไทย, กรุงเทพฯ

  • เวลา 09.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
  • เวลา 13.30 น. มาเลเซีย พบ ฟิลิปปินส์

เซปักตะกร้อ

สนาม : โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม

  • เวลา 09.30 น. ตะกร้อชินลงหญิง รอบแรก (ถ่ายทอดสดทาง One 31, TrueVisions NOW)
  • เวลา 10.30 น. ตะกร้อชินลงชาย รอบแรก
  • เวลา 12.00 น. ตะกร้อลอดห่วงหญิง รอบแรก (ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions NOW)
  • เวลา 14.15 น. ตะกร้อลอดห่วงชาย รอบแรก

พิธีเปิด

สถานที่ : ราชมังคลากีฬาสถาน

  • 19.00 น. ราชมังคลากีฬสถาน (ถ่ายทอดสดทาง NBT 2, T-Sports 7, PPTV HD 36, TrueVisions NOW)
Credit : Stadium TH
Credit : Stadium TH

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อ้างอิง : stadiumth.com/schedule

 

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:41 น.
56
