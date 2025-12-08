โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568
เบสบอล
สนาม : กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี
ทีมชาย
- เวลา 9.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
- เวลา 10.00 น. ลาว พบ มาเลเซีย
- เวลา 14.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
คริกเกต
สนาม : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กรุงเทพฯ
ทีมหญิง (T10)
- เวลา 9.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
- เวลา 11.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ เมียนมา
- เวลา 14.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
ทีมชาย (T20)
สนามคริกเกตเทิดไทย, กรุงเทพฯ
- เวลา 09.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
- เวลา 13.30 น. มาเลเซีย พบ ฟิลิปปินส์
เซปักตะกร้อ
สนาม : โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม
- เวลา 09.30 น. ตะกร้อชินลงหญิง รอบแรก (ถ่ายทอดสดทาง One 31, TrueVisions NOW)
- เวลา 10.30 น. ตะกร้อชินลงชาย รอบแรก
- เวลา 12.00 น. ตะกร้อลอดห่วงหญิง รอบแรก (ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions NOW)
- เวลา 14.15 น. ตะกร้อลอดห่วงชาย รอบแรก
พิธีเปิด
สถานที่ : ราชมังคลากีฬาสถาน
- 19.00 น. ราชมังคลากีฬสถาน (ถ่ายทอดสดทาง NBT 2, T-Sports 7, PPTV HD 36, TrueVisions NOW)
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อ้างอิง : stadiumth.com/schedule
ติดตาม The Thaiger บน Google News: