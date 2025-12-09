ข่าว

ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 10:31 น.
84

สุดจะทน! ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ทำสูญเสียทหารไทย 2 นาย ลั่น “จัดการให้มันจบ ๆ สักที”

สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กลับมาตึงเครียดและเกิดความสูญเสียขึ้นอีกครั้ง หลังกัมพูชาเปิดฉากปะทะไทยระลอกใหม่ ทำให้ทหารไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 นาย ทั้งยังมีกำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุปะทะครั้งนี้อีก 8 นายตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด ตุ๊ก เดือนเต็ม นักแสดงอาวุโสมากฝีมือ เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เคลื่อนไหวหลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาครั้งล่าสุด โดยโพสต์ข้อความภาพอินสตาแกรมส่วนตัว justme_fullmoon อย่างดุเดือดว่า

“จัดการให้มันจบ ๆ ไปสักทีเถอะอย่าให้ทหารไทยต้องได้รับการสูญเสียอีกเลย กัมพูชาใช้ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดยิงใส่ฐานอนุพงศ์ ทหารไทยสูญเสีย 2 นาย บาดเจ็บ 8 นาย ไทยตอบโต้ด้วย F-16 เป้าหมายที่ตั้งอาวุธกัมพูชา ที่เป็นอาวุธสนับสนุนระยะไกล และเป็นภัยคุกคาม”

ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที-1 ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG justme_fullmoon

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจนนี่ รัชนก ตัดใจ ยกเลิก เทศกาลเจนนี่ 5 ภาค ยอมรับกระแสตก ยอดคนดูไลฟ์เหลือแค่หลักพัน เร่งคืนเงินจองบูธกว่า 50 แบรนด์ บันเทิง

เจนนี่ ยกเลิก เทศกาลเจนนี่ 5 ภาค ยอมรับกระแสตก ยอดคนดูไลฟ์เหลือไม่กี่พัน

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน

5 นาที ที่แล้ว
ซีเกมส์

ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

22 นาที ที่แล้ว
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า &quot;ที่นี่คือเมืองคริสต์&quot; ข่าวต่างประเทศ

ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

30 นาที ที่แล้ว
10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด เศรษฐกิจ

10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

42 นาที ที่แล้ว
&quot;กิตติ&quot; เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก &quot;นัทปง&quot; ยันบริสุทธิ์ ข่าว

“กิตติ” เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์

56 นาที ที่แล้ว
สาวไดกิ้นอมตะชลบุรี โหมดกลับทำงาน ข่าวภูมิภาค

สาวไดกิ้น เปิดโหมดทำงาน อัดคลิปหลังรู้ข่าวดี แอบสวน “คนรอสมน้ำหน้า”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;สมนึก สุขวิมล&quot; แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี ข่าว

สิ้นแล้ว “สมนึก สุขวิมล” แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แบมแบม&quot; อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ บันเทิง

“แบมแบม” อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์ ศุภณัฐ อัปเดตชีวิต ตปท. เซลฟี่ไร้เสื้อทำโซเชียลไฟลุก ข่าว

ชาวเน็ตแห่ซูม แบงค์ ศุภณัฐ เซลฟี่ไร้เสื้อ-โชว์กล้ามแน่น เจอแซว เห็นแล้วหนาวแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง บันเทิงเกาหลี

เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ธรรมนัส” ลั่นพิธีเปิดซีเกมส์วันนี้ พร้อม 100% มั่นใจตนและรัฐบาลทำดีสุดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮุน เซน อวดภาพตัวเองบัญชาการรบ สั่งให้ตอบโต้ ไม่ปล่อยไทยทำตามใจชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ บันเทิง

แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jan Jahanzeb Israr Niazal ข่าวต่างประเทศ

คลิปมัดตัว 2 วัยรุ่นอัฟกันลี้ภัย รุมโทรมเด็กสาวอังกฤษ 15 เสียงร้องเหยื่อน่าสงสารมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาติอาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬา รอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล ต้องเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ต์ ข่าว

ไทยเร่งแก้ด่วน อาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬารอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวันหยุดธนาคาร 10 ธ.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้าง-นอกห้าง รู้ไว้ก่อนไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สดุดี “พลทหารวายุ” อีกหนึ่งทหารกล้า เสียชีวิตถูกสะเก็ดระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมวิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย ข่าว

วิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ร่วมให้กำลังใจ “ข้าวปุ้น กมลลักษณ์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย ถอนตัวแข่งซีเกมส์ 2025 หลังตรวจเจอมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ โต้ เขมร ไทยไม่ได้ใช้อาวุธต้องห้าม หลังถูกกล่าวหาใช้อาวุธเคมี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขม คลิป reel ข่าว

ทหารเขมร สวนกองทัพห้ามเล่นโซเชียล ย้ำรักชาติ แต่ปากท้องก็สำคัญ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ชาวเน็ตตาดี ชุดวอร์มนักกีฬากัมพูชา ซีเกมส์ 2025 แปะโฆษณาเว็บพนันโจ๋งครึ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักที่มา เอ็ม ออนิวรังสิต สกิน ข่าว

เจาะที่มา เอ็มออนิว สกิน ผู้นำเทรนด์กระบะแต่ง สู่เจ้าของมีมดังทะลุจักรวาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 10:31 น.
84
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจนนี่ รัชนก ตัดใจ ยกเลิก เทศกาลเจนนี่ 5 ภาค ยอมรับกระแสตก ยอดคนดูไลฟ์เหลือแค่หลักพัน เร่งคืนเงินจองบูธกว่า 50 แบรนด์

เจนนี่ ยกเลิก เทศกาลเจนนี่ 5 ภาค ยอมรับกระแสตก ยอดคนดูไลฟ์เหลือไม่กี่พัน

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า &quot;ที่นี่คือเมืองคริสต์&quot;

ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button