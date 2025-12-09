ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที
สุดจะทน! ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ทำสูญเสียทหารไทย 2 นาย ลั่น “จัดการให้มันจบ ๆ สักที”
สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กลับมาตึงเครียดและเกิดความสูญเสียขึ้นอีกครั้ง หลังกัมพูชาเปิดฉากปะทะไทยระลอกใหม่ ทำให้ทหารไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 นาย ทั้งยังมีกำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุปะทะครั้งนี้อีก 8 นายตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ตุ๊ก เดือนเต็ม นักแสดงอาวุโสมากฝีมือ เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เคลื่อนไหวหลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาครั้งล่าสุด โดยโพสต์ข้อความภาพอินสตาแกรมส่วนตัว justme_fullmoon อย่างดุเดือดว่า
“จัดการให้มันจบ ๆ ไปสักทีเถอะอย่าให้ทหารไทยต้องได้รับการสูญเสียอีกเลย กัมพูชาใช้ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดยิงใส่ฐานอนุพงศ์ ทหารไทยสูญเสีย 2 นาย บาดเจ็บ 8 นาย ไทยตอบโต้ด้วย F-16 เป้าหมายที่ตั้งอาวุธกัมพูชา ที่เป็นอาวุธสนับสนุนระยะไกล และเป็นภัยคุกคาม”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตือนประชาชน
- กัมพูชา ใช้โดรนพลีชีพติดระเบิด เข้าโจมตีพื้นที่กองทัพภาค 2 ลงหนัก 3 จุด
- ชาวเน็ตตาดี ชุดวอร์มนักกีฬากัมพูชา ซีเกมส์ 2025 แปะโฆษณาเว็บพนันโจ๋งครึ่ม
อ้างอิงจาก : IG justme_fullmoon
ติดตาม The Thaiger บน Google News: