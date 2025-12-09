ข่าวกีฬาซีเกมส์

โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568

ว่ายน้ำ

สนาม : สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เวลา 09.00-18.00 น. (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)

  • เดี่ยวผสม 200 เมตรชาย
  • ผีเสื้อ 200 เมตรหญิง
  • ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย
  • กรรเชียง 50 เมตร หญิง
  • กรรเชียง 100 เมตร ชาย
  • ฟรีสไตล์ 4X100 เมตร หญิง

ระบำใต้น้ำ

สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำ ม.เอแบค สมุทรปราการ

เวลา 19.30-20.30 น.

  • ทีม ฟรีสไตล์

เซปัคตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

เวลา 09.30-10.30 น.

  • ชินลง ชายและหญิง รอบชิงชนะเลิศ

เวลา 11.00-18.00 น.

  • ตะกร้อลอดห่วง ชายและหญิง รอบชิงชนะเลิศ

แบดมินตัน

สนาม ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

เวลา 10.00-13.00 น.

  • ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ

เวลา 15.00-18.00 น.

  • ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

แฮนด์บอล

สนาม : สนามกีฬาในร่ม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 11.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย

ทีมชาย รอบแรก

  • เวลา 15.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

ไอซ์ฮอกกี้

สนาม : ไอซ์ ฮอกกี้ อารีน่า กรุงเทพฯ

ทีมหญิง รอบแบ่งสาย

  • เวลา 13.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย

เปตอง

สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  • เวลา 17.00 น. ประเภทเดี่ยวชาย และหญิง รอบชิงชนะเลิศ

เบสบอล

สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

ทีมชาย

  • เวลา 09.00 น. มาเลเซีย พบ สิงคโปร์
  • เวลา 10.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
  • เวลา 14.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย

คริกเก็ต

สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท ลาดกระบัง

ประเภท T20i ชาย

  • เวลา 09.00 น. มาเลเซีย พบ อินโดนีเซีย
  • เวลา 13.30 น. สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์
Credit : Basketball Sport Association of Thailand

บาสเกตบอล (3X3)

สนาม : อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 12.25 น. ไทย พบ เวียดนาม
  • เวลา 12.50 น. สิงคโปร์ พบ ลาว
  • เวลา 15.30 น. มาเลเซีย พบ อินโดนีเซีย
  • เวลา 16.55 น. สิงคโปร์ พบ ไทย
  • เวลา 17.20 น. ลาว พบ เวียดนาม
  • เวลา 18.45 น. ฟิลิปปินส์ พบ มาเลเซีย
  • เวลา 19.10 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
  • เวลา 19.35 น. ไทย พบ ลาว

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 11.25 น. มาเลเซีย พบ ลาว
  • เวลา 11.50 น. ฟิลิปปินส์ พบ เวียดนาม
  • เวลา 13.15 น. สิงคโปร์ พบ เมียนมา
  • เวลา 13.40 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
  • เวลา 15.55 น. ลาว พบ เวียดนาม
  • เวลา 16.20 น. มาเลเซีย พบ ฟิลิปปินส์
  • เวลา 17.45 น. เมียนมา พบ อินโดนีเซีย
  • เวลา 18.10 น. สิงคโปร์ พบ ไทย

บิลเลียดและสนุกเกอร์

สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ทีมหญิง

  • เวลา10.00 น. รอบ 8 ทีม
  • เวลา 18.00 น. รอบรองชนะเลิศ

6 แดง

  • เวลา 10.00 น. ประเภทชาย (รอบแรก)

มวยสากล

สนาม : อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ชั้น 4

  • เวลา 14.00 น. รอบแรก/รอบก่อนรองฯ ทุกรุ่น ชายและหญิง

แคนูและเรือใบ

สนาม : ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายและแคนูราชนาวี กองทัพเรือ จ.ระยอง

แคนู สลาลอม

  • รอยืนยันเวลา : รอบคัดเลือก – รอบชิงฯ : คายัคชาย / แคนูหญิง

แคนู สปรินต์

  • เวลา 09.00 น. รอบคัดเลือก 500 ม. : แคนู บุคคลชาย / แคนู หญิงคู่ / คายัค คู่ผสม / คายัค ทีมผสม
  • เวลา 15.00 น. รอบชิงฯ 500 ม. : แคนู บุคคลชาย / แคนู หญิงคู่ / คายัค คู่ผสม / คายัค ทีมผสม

จักรยาน

สนาม : สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี

  • เวลา 09.30-11.30 น. จักรยานดาวฮิลล์ ชาย และ หญิง รอบชิงชนะเลิศ

ขี่ม้า

สนาม : VS Sports Club & Siam Polo Park จ.สมุทรปราการ

ขี่ม้าโปโล

เวลา 16.00-18.30 น. ชิงเหรียญทอง

Credit : ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

ฟุตบอล

สนาม : ชลบุรี สเตเดี้ยม

ฟุตบอลหญิง (รอบแรก)

  • เวลา 18.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์

เทควันโด

สนาม : แฟชั่น ไอส์แลนด์

พุ่มเซ่ (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)

  • เวลา 09.00 -10.00 น. ฟรีสไตล์หญิง
  • เวลา 10.00 -11.00 น. ฟรีสไตล์ชาย
  • เวลา 11.00-12.00 น. ท่ารำมาตรฐานคู่
  • เวลา 13.00-14.00 น. ท่ารำมาตรฐานทีมชาย
  • เวลา14.00 -15.00 น. ท่ารำมาตรฐานทีมหญิง
  • เวลา 15.00-16.00 น. ฟรีสไตล์ทีมผสม

วอลเลย์บอล

สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 12.30 น. อินโดนีเซีย พบ มาเลเซีย
  • เวลา 15.00 น. เมียนมา พบ เวียดนาม
  • เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน

สนาม : เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 09.00-18.00 น. ชายและหญิง

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:25 น.
