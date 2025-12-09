โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568
ว่ายน้ำ
สนาม : สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย
เวลา 09.00-18.00 น. (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)
- เดี่ยวผสม 200 เมตรชาย
- ผีเสื้อ 200 เมตรหญิง
- ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย
- กรรเชียง 50 เมตร หญิง
- กรรเชียง 100 เมตร ชาย
- ฟรีสไตล์ 4X100 เมตร หญิง
ระบำใต้น้ำ
สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำ ม.เอแบค สมุทรปราการ
เวลา 19.30-20.30 น.
- ทีม ฟรีสไตล์
เซปัคตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
เวลา 09.30-10.30 น.
- ชินลง ชายและหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 11.00-18.00 น.
- ตะกร้อลอดห่วง ชายและหญิง รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน
สนาม ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
เวลา 10.00-13.00 น.
- ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 15.00-18.00 น.
- ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
แฮนด์บอล
สนาม : สนามกีฬาในร่ม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 11.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
ทีมชาย รอบแรก
- เวลา 15.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
ไอซ์ฮอกกี้
สนาม : ไอซ์ ฮอกกี้ อารีน่า กรุงเทพฯ
ทีมหญิง รอบแบ่งสาย
- เวลา 13.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
เปตอง
สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- เวลา 17.00 น. ประเภทเดี่ยวชาย และหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เบสบอล
สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี
ทีมชาย
- เวลา 09.00 น. มาเลเซีย พบ สิงคโปร์
- เวลา 10.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
- เวลา 14.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
คริกเก็ต
สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท ลาดกระบัง
ประเภท T20i ชาย
- เวลา 09.00 น. มาเลเซีย พบ อินโดนีเซีย
- เวลา 13.30 น. สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์
บาสเกตบอล (3X3)
สนาม : อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 12.25 น. ไทย พบ เวียดนาม
- เวลา 12.50 น. สิงคโปร์ พบ ลาว
- เวลา 15.30 น. มาเลเซีย พบ อินโดนีเซีย
- เวลา 16.55 น. สิงคโปร์ พบ ไทย
- เวลา 17.20 น. ลาว พบ เวียดนาม
- เวลา 18.45 น. ฟิลิปปินส์ พบ มาเลเซีย
- เวลา 19.10 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
- เวลา 19.35 น. ไทย พบ ลาว
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 11.25 น. มาเลเซีย พบ ลาว
- เวลา 11.50 น. ฟิลิปปินส์ พบ เวียดนาม
- เวลา 13.15 น. สิงคโปร์ พบ เมียนมา
- เวลา 13.40 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
- เวลา 15.55 น. ลาว พบ เวียดนาม
- เวลา 16.20 น. มาเลเซีย พบ ฟิลิปปินส์
- เวลา 17.45 น. เมียนมา พบ อินโดนีเซีย
- เวลา 18.10 น. สิงคโปร์ พบ ไทย
บิลเลียดและสนุกเกอร์
สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
ทีมหญิง
- เวลา10.00 น. รอบ 8 ทีม
- เวลา 18.00 น. รอบรองชนะเลิศ
6 แดง
- เวลา 10.00 น. ประเภทชาย (รอบแรก)
มวยสากล
สนาม : อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ชั้น 4
- เวลา 14.00 น. รอบแรก/รอบก่อนรองฯ ทุกรุ่น ชายและหญิง
แคนูและเรือใบ
สนาม : ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายและแคนูราชนาวี กองทัพเรือ จ.ระยอง
แคนู สลาลอม
- รอยืนยันเวลา : รอบคัดเลือก – รอบชิงฯ : คายัคชาย / แคนูหญิง
แคนู สปรินต์
- เวลา 09.00 น. รอบคัดเลือก 500 ม. : แคนู บุคคลชาย / แคนู หญิงคู่ / คายัค คู่ผสม / คายัค ทีมผสม
- เวลา 15.00 น. รอบชิงฯ 500 ม. : แคนู บุคคลชาย / แคนู หญิงคู่ / คายัค คู่ผสม / คายัค ทีมผสม
จักรยาน
สนาม : สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี
- เวลา 09.30-11.30 น. จักรยานดาวฮิลล์ ชาย และ หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ขี่ม้า
สนาม : VS Sports Club & Siam Polo Park จ.สมุทรปราการ
ขี่ม้าโปโล
เวลา 16.00-18.30 น. ชิงเหรียญทอง
สนาม : ชลบุรี สเตเดี้ยม
ฟุตบอลหญิง (รอบแรก)
- เวลา 18.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
เทควันโด
สนาม : แฟชั่น ไอส์แลนด์
พุ่มเซ่ (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)
- เวลา 09.00 -10.00 น. ฟรีสไตล์หญิง
- เวลา 10.00 -11.00 น. ฟรีสไตล์ชาย
- เวลา 11.00-12.00 น. ท่ารำมาตรฐานคู่
- เวลา 13.00-14.00 น. ท่ารำมาตรฐานทีมชาย
- เวลา14.00 -15.00 น. ท่ารำมาตรฐานทีมหญิง
- เวลา 15.00-16.00 น. ฟรีสไตล์ทีมผสม
สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 12.30 น. อินโดนีเซีย พบ มาเลเซีย
- เวลา 15.00 น. เมียนมา พบ เวียดนาม
- เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน
สนาม : เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 09.00-18.00 น. ชายและหญิง
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
