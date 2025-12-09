ข่าวต่างประเทศ

บอนนี่ บลู ถูกจับพร้อมของกลางคาบาหลี ฐานทำคลิปโป๊ จ่อโดนคุก 15 ปี

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 17:57 น.
58
บอนนี่ บลู ดาวโป๊ชื่อดัง ถูกตร.จับพร้อมของกลางดิลโด้-รถตู้ฮาเร็ม คาบาหลี เหตุถ่ายคลิปลามก จ่อโดนคุก 15 ปี

บอนนี่ บลู ดาราหนังผู้ใหญ่ชาวอังกฤษ ถูกจับพร้อมชาย 17 คนในบาหลี ข้อหาผลิตสื่อลามกอนาจาร โทษจำคุก 15 ปี ตำรวจยึดรถตู้และของกลางเพียบ

วงการหนังผู้ใหญ่ระส่ำ เมื่อ บอนนี่ บลู (Bonnie Blue) หรือชื่อจริง เทีย บิลลิงเจอร์ ดาราหนังผู้ใหญ่ชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในบาหลีจับกุมตัวเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 พร้อมกับนักท่องเที่ยวชายอีก 17 คน

การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากมีการกล่าวหาว่า บอนนี่ บลู ได้จัดกิจกรรม BangBus ซึ่งเป็นการทำคลิปลามกอนาจารภายในรถตู้ ซึ่งขัดต่อกฎหมายต่อต้านสื่อลามกอนาจารอันเข้มงวดของอินโดนีเซีย

บอนนี่ บลู ถูกจับพร้อมของกลางคาบาหลี เซ่นพิษคดีถ่ายคลิปโป๊ จ่อโดนคุก 15 ปี-1

นายอาริฟ บาตูบารา ผู้บัญชาการตำรวจเมืองบาดุง เปิดเผยภายหลังปฏิบัติการจับกุมดาวหนังโป๊รายนี้ว่า “ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีก่อนจะเข้าจับกุมผู้ต้องหา คือ เทีย บิลลิงเจอร์ หรือชื่อในวงการ บอนนี่ บลู (Bonnie Blue) พร้อมยึดรถตู้และของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่น, ถุงยางอนามัย, ยาไวอากร้า และเสื้อผ้า 19 ชุด หากถูกดำเนินคดีและศาลตัดสินว่ามีความผิด จะโดนโทษจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี และถูกปรับเป็นเงินมหาศาล”

ในขณะที่ บอนนี่ บลู ยังอยู่ในการควบคุมตัว มีรายงานว่ากลุ่มชายชาวออสเตรเลีย 14 คน และชายจากประเทศอื่น ๆ อีกรวม 17 คน ที่ถูกสอบสวนในฐานะพยาน ได้รับการปล่อยตัวในช่วงเช้าวันเสาร์ และคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศได้ในเร็วๆ นี้

ด้าน นายฟิโล เดลลาโน หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัทกฎหมายในจาการ์ตา ให้ความเห็นว่า แม้ตำรวจจะสามารถดำเนินคดีได้เต็มรูปแบบ แต่ก็มีแนวโน้มสูงว่า บอนนี้ บลู จะถูกเนรเทศออกจากประเทศอินโดนีเซีย และถูกแบล็กลิสต์ห้าามเข้าประเทศอีกในอนาคต

บอนนี่ บลู ถูกจับพร้อมของกลางคาบาหลี เซ่นพิษคดีถ่ายคลิปโป๊ จ่อโดนคุก 15 ปี-2

บอนนี่ บลู ดาวโป๊ชื่อดัง ถูกตร.จับพร้อมของกลางดิลโด้-รถตู้ฮาเร็ม คาบาหลี เหตุถ่ายคลิปลามก จ่อโดนคุก 15 ปี-1

อ้างอิงจาก : unilad, IG bonnieblue

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 17:57 น.
58
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

