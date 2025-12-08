กกท. พร้อมรับมือ ทัพนักกีฬากัมพูชา ร่วมซีเกมส์ เข้มความปลอดภัย 3 เท่า
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ยืนยัน พร้อมรับมือ ทัพนักกีฬากัมพูชา ร่วมซีเกมส์ เข้มความปลอดภัย 2-3 เท่า แต่หากถอนตัวก็จะปรับโปรแกรมต่อไป
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่เกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา มาตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ว่า ทางประเทศไทยได้เตรียมรับมือไว้ 2 กรณี หากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากกัมพูชาเดินทางมาตามกำหนดเดิม ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากกว่าเดิม 2-3 เท่า เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
แต่หากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กัมพูชาตัดสินใจไม่เดินทางมา ทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะต้องเตรียมการปรับโปรแกรมการแข่งขันในส่วนที่ขาดหายไปของนักกีฬากัมพูชาต่อไป
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก Olympic Cambodia โพสต์ข้อความระบุว่า “สามประเภทกีฬา (เทควันโด, ยูยิตสู และว่ายน้ํา) ออกจากกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ใน ประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคมในวันพรุ่งนี้”
ทั้งนี้ สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้กล่าวไว้ว่า “ส่วนบรรดานักกีฬาและนักกีฬาหญิงที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ขอให้เข้าร่วมการแข่งขันตามปกติ”
