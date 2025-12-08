ข่าวกีฬา

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 13:40 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 13:49 น.
50
แฟ้มภาพ

เว็บซีเกมส์ 2025 อย่างเป็นทางการ ระบบเผลอพลาด ใส่อายุ “จูเนียร์” วิชยา นักแบดมินตันทีมชาติไทย จากวัย 30 โผล่เป็น 70 ปี จนต้องรีบแก้

ยังคงมีเรื่องสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบได้ต่อเนื่องกับทีมผู้จัดกีฬาซีเกมส์ 2025 เมื่อล่าสุด มีรายงานตรวจสอบพบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขัน www.seagames2025.org ปรากฏตัวเลขอายุของนักเทนนิสชาย ทีมชาติไทยด้วยกันเอง ผิดพลาดหนัก จากตัวเลขอายุ 30 ปี เว็บไซต์ซีเกมส์เจ้ากรรมดันระบุตัวเลข 70 ปี

อัปเดตล่าสุดข้อมูลดังกล่าวทราบว่า เป็นของ “จูเนียร์” วิชยา ตรงเจริญชัยกุล นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย โดยปัจจุบันปัญหาดังกล่าวถูกแก้ไขให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการใส่เลยอายุ 30 ปี ตรงตามข้อมูลของนักกีฬา

สำหรับเทนนิส ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะเริ่มทำแข่งขันในวันที่ 10 ธ.ค.นี้ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ นนทบุรี

ขณะเดียวกันในส่วนของข้อกังวลเรื่องทัพนักกีฬาจากประเทศกัมพูชา เพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันมีเหตุปะทะกันตามชายแดน ล่าสุดในส่วนของดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า ทางประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้เตรียมรับมือไว้ 2 กรณี หากนักกีฬาและ จนท.กัมพูชา เดินทางมาตามกำหนดเดิม ทางฝ่ายไทยจะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากกว่าเดิม 2-3 เท่า เพื่อความปลอดภัยสูงสุด.

เว็บซีเกมส์ใส่อายุนักกีฬาผิด
ภาพจาก @ข่าวสด
นักเทนนิสอยุ 70 ปี เพราะเว็บไซต์ทางการซีเกมส์ระบบผิดพลาด
ภาพอัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ https://www.seagames2025.org
จูเนียร์วิชยาอายุ 70 ปี
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT
จูเนียร์ วิชยา
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – LTAT

