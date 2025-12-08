นานา เคลียร์ชัด ปมจ่ายค่าเทอมลูกล่วงหน้ายันจบ ย้ำทุกวันนี้ก้มหน้าหาเงินใช้หนี้

นานา ไรบีนา เคลียร์ชัดกลางไลฟ์ ปมลือสะพัด ซุกเงินจ่ายค่าเทอมลูกยันจบเกรด 12 ย้ำวันนี้ก้มหน้าทำงานหาเงินใช้หนี้ร้อยล้าน ขอสู้ต่อด้วยความโปร่งใส ขอบคุณ ‘ดีเจบอย’ เพื่อนแท้ไม่ทิ้งกัน
นับเป็นมรสุมชีวิตที่หนักหนาสำหรับ นานา ไรบีนา พิธีกรและคุณแม่ลูกแฝดคนเก่งที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินก้อนโตหลักร้อยล้านบาท ท่ามกลางวิกฤตเธอเดินหน้าไลฟ์สดขายของบน TikTok ทุกวันเพื่อหาเงินมาชำระหนี้ โดยมีเพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้างตลอดอย่าง ดีเจบอย คอยเป็นลูกมือช่วยขายอยู่ข้างกายไม่ห่าง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ระหว่างที่นานากำลังไลฟ์ขายของอยู่นั้นก็มีประเด็นดราม่าจากชาวเน็ตที่ถามเข้ามาจนเจ้าตัวต้องขอหยุดขายของชั่วคราวเพื่อชี้แจงความจริงให้กระจ่าง มีกระแสข่าวลือในโซเชียลที่เม้าท์กันสนั่นว่า นานาได้นำเงินก้อนไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกชายและลูกสาวล่วงหน้าจนจบเกรด 12 (ม.6) งานนี้เจ้าตัวตอบชัดกลางไลฟ์ยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่เป็นความจริง”
“สำหรับประเด็นที่บอกว่า นานาจ่ายค่าเทอมน้อง 2 คนยาวไปจนถึงเกรด 12 แล้ว ไม่เป็นความจริงค่ะ”
ในการไลฟ์ครั้งนี้ นานายังเปิดใจถึงบรรยากาศในช่องแชทที่ถาโถมเข้ามา เธอยอมรับว่ามีทั้งคอมเมนต์ที่ถูกใจและไม่ถูกใจปะปนกันไป แต่เธอก็พร้อมน้อมรับ พร้อมขอบคุณแพลตฟอร์ม TikTok ที่สนับสนุนคูปองส่วนลดมาให้ช่องของเธอ ทำให้การขายของเพื่อหาเงินใช้หนี้เดินหน้าต่อไปได้ ย้ำชัดว่าวันนี้ตั้งใจทำงานทุกอย่างด้วยความโปร่งใส เพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไป
