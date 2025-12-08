ข่าว

คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:25 น.
กกท. แนะเส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025

เช็กด่วน เส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 9 ธ.ค.นี้ เปิด 3 จุดจอดรถ รองรับ 1500 คัน พร้อมจัดรถรับส่งฟรีตลอดงาน แนะขั้นตอนเข้างานโชว์ สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์

นับถอยหลังสู่ความยิ่งใหญ่ที่คนไทยรอคอยกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 นี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เพื่อให้พี่น้องประชาชน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรหนาแน่น ล่าสุด เปิดจุดจอดรถและเส้นทางเดินรถรับ-ส่งฟรี โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ผู้จะเดินทางไปร่วมงานต้องรู้ ดังนี้

สายรถส่วนตัวต้องรู้ ห้ามนำรถเข้าสนามหากไม่มีบัตร

กกท. แจ้งชัดเจนว่า ผู้ที่ไม่มีบัตรจอดรถไม่สามารถนำรถเข้ามาจอดภายในสนามกีฬาหัวหมากได้ โดยได้ประสานกับ สน.หัวหมาก จัดเตรียมจุดจอดรถภายนอกไว้รองรับประชาชน 3 จุดหลัก ดังนี้

1. หอประชุมกองทัพบก เลียบทางด่วนรามอินทรา จำนวน 300 คัน

2. LIVE PARK พระราม 9 จำนวน 400 คัน

3. HUAMARK CENTER จำนวน 800 คัน

ประชาชนสามารถนำรถมาจอดและขึ้นรถรับ-ส่งที่จัดไว้ให้ ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนจบงาน

เช็กบริการรถรับ-ส่ง (SHUTTLE BUS) ฟรีตลอดงาน

กกท. จัดทัพรถโดยสาร SHUTTLE BUS 3 รูปแบบ ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงจบงาน เพื่อพาประชาชนเข้าสู่ราชมังคลากีฬาสถานอย่างสะดวกสบาย ประกอบด้วย

1. ขสมก. จัดรถเมล์ จำนวน 40 คัน จำนวน 3 จุด ดังนี้

  • หอประชุมกองทัพบก
  • LIVE PARK พระราม 9
  • HUAMARK CENTER

2. รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน 40 คัน จากแอร์พอร์ตลิ๊งค์รามคำแหง – หน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย

3. รถบัสไทยสมายล์ จำนวน 40 คัน จำนวน 2 สาย ดังนี้

  • สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก
  • สถานีรถไฟฟ้าลำสาลี

ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์

เมื่อเดินทางมาถึง กกท. หัวหมากแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าสู่สนาม

1. จุดคัดกรองให้เดินไปที่ ENTRANCE 1 ฝั่งโซน N

2. ยืนยันตัวตน โดยแสดง QR Code พร้อมหลักฐาน

  • คนไทย : ใช้บัตรประชาชนตัวจริง
  • ชาวต่างชาติ: ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

3. รับริสแบนด์ตามโซนที่นั่งที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

4. เดินทางเข้าสู่ราชมังคลากีฬาสถานตามประตูโซนของท่าน

  • โซน W : เดินขึ้นบันไดขวามือ -> เข้าประตู W7
  • โซน N : เดินขึ้นบันไดขวามือ -> เข้าประตู N5
  • โซน S : เดินขึ้นบันไดซ้ายมือ -> เข้าประตู S1

ข้อมูลจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

