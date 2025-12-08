คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี
เช็กด่วน เส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 9 ธ.ค.นี้ เปิด 3 จุดจอดรถ รองรับ 1500 คัน พร้อมจัดรถรับส่งฟรีตลอดงาน แนะขั้นตอนเข้างานโชว์ สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์
นับถอยหลังสู่ความยิ่งใหญ่ที่คนไทยรอคอยกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 นี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เพื่อให้พี่น้องประชาชน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรหนาแน่น ล่าสุด เปิดจุดจอดรถและเส้นทางเดินรถรับ-ส่งฟรี โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ผู้จะเดินทางไปร่วมงานต้องรู้ ดังนี้
สายรถส่วนตัวต้องรู้ ห้ามนำรถเข้าสนามหากไม่มีบัตร
กกท. แจ้งชัดเจนว่า ผู้ที่ไม่มีบัตรจอดรถไม่สามารถนำรถเข้ามาจอดภายในสนามกีฬาหัวหมากได้ โดยได้ประสานกับ สน.หัวหมาก จัดเตรียมจุดจอดรถภายนอกไว้รองรับประชาชน 3 จุดหลัก ดังนี้
1. หอประชุมกองทัพบก เลียบทางด่วนรามอินทรา จำนวน 300 คัน
2. LIVE PARK พระราม 9 จำนวน 400 คัน
3. HUAMARK CENTER จำนวน 800 คัน
ประชาชนสามารถนำรถมาจอดและขึ้นรถรับ-ส่งที่จัดไว้ให้ ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนจบงาน
เช็กบริการรถรับ-ส่ง (SHUTTLE BUS) ฟรีตลอดงาน
กกท. จัดทัพรถโดยสาร SHUTTLE BUS 3 รูปแบบ ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงจบงาน เพื่อพาประชาชนเข้าสู่ราชมังคลากีฬาสถานอย่างสะดวกสบาย ประกอบด้วย
1. ขสมก. จัดรถเมล์ จำนวน 40 คัน จำนวน 3 จุด ดังนี้
- หอประชุมกองทัพบก
- LIVE PARK พระราม 9
- HUAMARK CENTER
2. รถตุ๊กตุ๊ก จำนวน 40 คัน จากแอร์พอร์ตลิ๊งค์รามคำแหง – หน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย
3. รถบัสไทยสมายล์ จำนวน 40 คัน จำนวน 2 สาย ดังนี้
- สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก
- สถานีรถไฟฟ้าลำสาลี
ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์
เมื่อเดินทางมาถึง กกท. หัวหมากแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าสู่สนาม
1. จุดคัดกรองให้เดินไปที่ ENTRANCE 1 ฝั่งโซน N
2. ยืนยันตัวตน โดยแสดง QR Code พร้อมหลักฐาน
- คนไทย : ใช้บัตรประชาชนตัวจริง
- ชาวต่างชาติ: ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)
3. รับริสแบนด์ตามโซนที่นั่งที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
4. เดินทางเข้าสู่ราชมังคลากีฬาสถานตามประตูโซนของท่าน
- โซน W : เดินขึ้นบันไดขวามือ -> เข้าประตู W7
- โซน N : เดินขึ้นบันไดขวามือ -> เข้าประตู N5
- โซน S : เดินขึ้นบันไดซ้ายมือ -> เข้าประตู S1
ข้อมูลจาก : กองประชาสัมพันธ์ กกท.
