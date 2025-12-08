กกล.บูรพา เข้าปฏิบัติการยึดคืน พื้นที่อธิปไตย 3 จุด ใน จ.สระแก้ว
กองกำลังบูรพา เข้าปฏิบัติการยึดคืน พื้นที่อธิปไตย 3 จุด ใน จ.สระแก้ว หลังพบว่าทหารเขมรเตรียมพร้อมรบสูงสุด ทำตัวเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา ว่าฝ่ายกัมพูชาได้เตรียมพร้อมรบสูงสุดตามแนวชายแดน ในพื้นที่ จ.สระแก้ว มีการตรวจพบเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงอาวุธหนักเข้าที่มั่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าติดตามฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด
จนกระทั่งตลอดห้วงเช้าของวันนี้ ได้รับรายงานการเคลื่อนกำลังเข้าประชิดชายแดน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของไทย รวมทั้งสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา
กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา จึงเข้าปฏิบัติการทางทหารยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทย บริเวณชายแดน จ.สระแก้ว หากมีความคืบหน้าของสถานการณ์จะรายงานให้ทราบต่อไป
อย่างไรก็ตามล่าสุด กองกำลังบูรพาได้เปิดปฏิบัติการเข้าควบคุม และยึดคืน “พื้นที่อธิปไตย” ของไทยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวน 3 จุด ได้แก่ หนองจาน , หนองหญ้าแก้ว และ คลองแผง หลังตรวจพบความเคลื่อนไหวที่กระทบต่อความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน
