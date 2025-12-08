ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 8 ธ.ค. 68 พร้อมช่องถ่ายทอดสด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:28 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:45 น.
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการแข่งขันที่ กรุงเทพมหานคร และ จ.ชลบุรี

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568

แบดมินตัน

สนาม : ยิมเนเซียม 4 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • เวลา 09.00 น. ทีมหญิง รอบรองฯ : ไทย – สิงคโปร์ (ถ่ายทอดสดทาง Thairath TV, TrueVisions NOW)
  • เวลา 15.00 น. ทีมชาย รอบรองฯ : ไทย – มาเลเซีย (ถ่ายทอดสดทาง T-Sports 7, TrueVisions NOW)

ฮอกกี้

สนาม : อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา จ.ชลบุรี

  • เวลา 11.00 น. ทีมหญิง รอบแรก : ไทย – สิงคโปร์

ขี่ม้าโปโล

สนาม : วีเอส สปอร์ต คลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค จ.สมุทรปราการ

  • เวลา 16.00 น. ประเภท 2-4 Goal รอบรองฯ : ฟิลิปปินส์ – ไทย

ฟุตบอลหญิง

สนาม : สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

  • เวลา 16.00 น. ฟุตบอลหญิง รอบแรก : มาเลเซีย – เมียนมา (ถ่ายทอดสดทาง PPTV, TrueVisions NOW)

สนาม : ชลบุรี สเตเดียม

  • เวลา 18.30 น. ฟุตบอลหญิง รอบแรก : ฟิลิปปินส์ – เวียดนาม (ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions NOW)

ฟุตบอลชาย

สนาม : สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่

  • เวลา 18.00 น. ฟุตบอลชาย รอบแรก : ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย (ถ่ายทอดสดทาง NBT, TrueVisions NOW)

