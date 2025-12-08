ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 8 ธ.ค. 68 พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการแข่งขันที่ กรุงเทพมหานคร และ จ.ชลบุรี
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568
แบดมินตัน
สนาม : ยิมเนเซียม 4 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- เวลา 09.00 น. ทีมหญิง รอบรองฯ : ไทย – สิงคโปร์ (ถ่ายทอดสดทาง Thairath TV, TrueVisions NOW)
- เวลา 15.00 น. ทีมชาย รอบรองฯ : ไทย – มาเลเซีย (ถ่ายทอดสดทาง T-Sports 7, TrueVisions NOW)
ฮอกกี้
สนาม : อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา จ.ชลบุรี
- เวลา 11.00 น. ทีมหญิง รอบแรก : ไทย – สิงคโปร์
ขี่ม้าโปโล
สนาม : วีเอส สปอร์ต คลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค จ.สมุทรปราการ
- เวลา 16.00 น. ประเภท 2-4 Goal รอบรองฯ : ฟิลิปปินส์ – ไทย
ฟุตบอลหญิง
สนาม : สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
- เวลา 16.00 น. ฟุตบอลหญิง รอบแรก : มาเลเซีย – เมียนมา (ถ่ายทอดสดทาง PPTV, TrueVisions NOW)
สนาม : ชลบุรี สเตเดียม
- เวลา 18.30 น. ฟุตบอลหญิง รอบแรก : ฟิลิปปินส์ – เวียดนาม (ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions NOW)
ฟุตบอลชาย
สนาม : สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่
- เวลา 18.00 น. ฟุตบอลชาย รอบแรก : ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย (ถ่ายทอดสดทาง NBT, TrueVisions NOW)
