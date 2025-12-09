ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมเขมร อ้าง กองทัพไทยใช้กระสุนปืนใหญ่ ทำพลเรือนตาย 2 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 07:46 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 07:46 น.
65

กระทรวงกลาโหมกัมพูชา อ้าง กองทัพไทยใช้กระสุนปืนใหญ่ยิงเข้าไปในพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ทำพลเรือนตาย 2 ศพ

เพจเฟซบุ๊กของ กระทรวงกลาโหมกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กระทรวงข้อมูลข่าวสารขอแนะนำและขอความร่วมมืออีกครั้งไปยังพี่น้องสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวสารและกระจายเสียง รวมถึงผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกคน งดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล เกี่ยวกับ ตำแหน่งตั้งกำลัง การเคลื่อนย้ายทหาร ฐานที่ตั้ง การใช้ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ทางทหาร และปฏิบัติการลับของกองทัพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ และก่อความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการเท่านั้น โดยเฉพาะจากโฆษกกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์เป็นระยะ

เกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย ในกรณีที่ทหารไทยเปิดฉากยิงใส่ประชาชนพลเรือนกัมพูชาในพื้นที่ทหารภูมิภาคที่ 5:

ทหารไทยได้ดำเนินการยิงโจมตีต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งคืนภายในเขตทหารภูมิภาคที่ 5 และเมื่อเวลา 00:59 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2025 การยิงจากฝ่ายไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ทะมะพูค จังหวัดบันเตียเมียนเจย ส่งผลให้พลเรือนกัมพูชาที่กำลังสัญจรบนถนนหมายเลข 56 เสียชีวิต 2 ราย จากกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายไทย

กระทรวงกลาโหมและกองทัพกัมพูชาขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามมติของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน โดย จะไม่ยอมให้ประเทศใดรุกรานดินแดนกัมพูชาผิดกฎหมายได้เด็ดขาด ไม่ว่าต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการรายงานให้ทราบต่อไป”

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

