ข่าว

เขมร ปั่นเฟคนิวส์ ตัดต่อภาพเครื่องบิน ยุคสงครามโลก แถม แซะไทยจัดซีเกมส์ไม่ดี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:14 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 10:14 น.
78
ภาพเครื่องบิน Stuka ที่ถูกตัดต่อในโพสต์ของชาวกัมพูชาเกี่ยวกับสงครามโลก
ภาพจาก : ទ័ព ព្រំដែន

อินฟลูฯ กัมพูชาเปิดศึกข้อมูลข่าวสาร โพสต์ดราม่าอ้างไทยรังแกหนัก แต่ชาวเน็ตตาดีเห็นรูปประกอบเป็น “Stuka” เครื่องบินทิ้งระเบิดสมัยนาซี วอนสังคมโลกดูความจริง พร้อมเจอคอมเมนต์แซะแรงเรื่องเจ้าภาพซีเกมส์

ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ดูเหมือนว่าสมรภูมิไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปะทะทางทหาร แต่ได้ลุกลามเข้าสู่ สงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare) อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชาวกัมพูชาชื่อ ទ័ព ព្រំដែន ได้ทำการเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นสถานการณ์การสู้รบ โดยกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนอย่างหนักหน่วง แต่สิ่งที่สะดุดตาชาวเน็ตที่สุดไม่ใช่ความเสียหาย แต่เป็น เครื่องบินรบที่ปรากฏในภาพ

จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญและชาวเน็ตตาดี พบว่าเครื่องบินในภาพคือ Junkers Ju 87 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Stuka” (สตูก้า) ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบดำดิ่งของเยอรมัน ที่ใช้งานจริงในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ปลดประจำการไปนานเกือบศตวรรษแล้ว การที่เครื่องบินรุ่นนี้จะมาบินว่อนอยู่ในสมรภูมิปี 2025 จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และชี้ชัดว่าเป็นภาพตัดต่อเพื่อสร้างสถานการณ์ (Fake News)

ชาวกัมพูชาใช้ภาพเครื่องบิน Stuka เพื่อสร้างสถานการณ์การโจมตีจากไทย
ภาพจาก : ទ័ព ព្រំដែន

นอกจากภาพตัดต่อสุดพีกแล้ว เจ้าของโพสต์ยังได้ระบุข้อความภาษาเขมรเชิงตัดพ้อและปลุกระดมว่า

“ពុក លើកនេះគេលេងយើងធ្ងន់ណាស់ពុក សូមពុកប្រើសិទ្ធការពារខ្លួន ការពារទឹកដីរបស់ពុក”

แปลเป็นไทยได้ใจความว่า “พ่อ ครั้งนี้เขาเล่นงานเราหนักมากพ่อ ขอให้พ่อใช้สิทธิ์ป้องกันตัว ปกป้องดินแดนของพ่อด้วยเถิด “ (คำว่า ‘พ่อ’ ในบริบทการเมืองกัมพูชา มักหมายถึงผู้นำระดับสูงอย่าง สมเด็จฯ ฮุน เซน)

โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ปะทะคารมเดือด เมื่อมีชาวเน็ตไทยเข้าไปคอมเมนต์เชิงประชดประชันว่า “Don’t crying, because you need f16” (อย่าร้องไห้ เพราะคุณต้องใช้ F-16 นะ) ทางด้านชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบโต้กลับว่า “we don’t need f16 we need peace but kdm ah thailand start attack again and again” (เราไม่ต้องการ F-16 เราต้องการสันติภาพ แต่…ไทยเริ่มโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่า)

เครื่องบินทิ้งระเบิด Stuka ปรากฏในโพสต์ที่กล่าวหาประเทศไทย
ภาพจาก : ទ័ព ព្រំដែន

แต่ที่ทำให้ชาวเน็ตไทยเดือดสุดขีด คือคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่พาดพิงไปถึงมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ที่ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพ โดยระบุข้อความภาษาเขมรว่า

“sea game ហែងកុំគិត គិតតែបំពានខ្មែរ កុំយកលេសថាផ្ទុះអាវុធជាមួយខ្មែរថារៀបចំ sea game មិនល្អដូចខ្មែរ ពូជចោរ” แปลเป็นไทยได้ความหมายที่เจ็บแสบว่า “เรื่องซีเกมส์พวกเอ็งไม่ต้องคิด คิดแต่จะรังแกเขมร อย่ามาใช้ข้ออ้างเรื่องปะทะกับเขมรมาบอกว่าจัดซีเกมส์ไม่ดีเหมือนเขมรนะ ไอ้พวกเผ่าพันธุ์โจร”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

4 นาที ที่แล้ว
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

6 นาที ที่แล้ว
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย เศรษฐกิจ

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

11 นาที ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน บันเทิง

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” เสนอรัฐบาล 3 แนวรบ ปิดฉากระบอบ “ฮุนเซน” จบปัญหาแบบถาวร

37 นาที ที่แล้ว
ดับฝัน &#039;สลากเพื่อการออม&#039; กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา &#039;หวยเกษียณ&#039; ข่าว

ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’

45 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ฉลองวันเกิด ไร้เงา นานา ไรบีนา บันเทิง

ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา

49 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงด่วนปม “ไทย-กัมพูชา” ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกือบตาย สาวดูดหลอกแก้วรักษ์โลก กลืนเศษแตกลงคอ หวั่นลำไส้ทะลุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาบอยเวย์ ตำรวจ ปอศ บันเทิง

จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลัมโบร์กินี ราคา 30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ ข่าว

คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท. แนะเส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ข่าว

คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ตอกกลับสื่อไทยและกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่ได้เปิดฉากยิงก่อน อ้างไทยระดมยิงอาวุธหนักใส่ตอนตี 5 หลังยั่วยุมาหลายวัน ร้องอาเซียนสอบด่วน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แบน “สื่อไทย” ปั้นเฟคนิวส์ ยืนยัน ไทยถล่มอาวุธหนักใส่ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจรอบคอบ มุ่งเป้าโครงสร้างทหารเขมรเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งดแชร์ข้อมูลปฏิบัิตการทหาร ข่าวอาชญากรรม

แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขอให้ทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง พักงานไลฟ์ เตรียมส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง ทิ้งงานไลฟ์ รุดส่งโดรน-เสบียงหนุนแนวหน้า เร่งช่วยชาวบ้านอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;อาจารย์ช้าง&#039; สังเกตคดี &#039;นัทปง&#039; พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา ข่าว

‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดโพสต์ล่าสุด “บัวขาว” หลังกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ทำทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:14 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 10:14 น.
78
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button