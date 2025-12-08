เขมร ปั่นเฟคนิวส์ ตัดต่อภาพเครื่องบิน ยุคสงครามโลก แถม แซะไทยจัดซีเกมส์ไม่ดี
อินฟลูฯ กัมพูชาเปิดศึกข้อมูลข่าวสาร โพสต์ดราม่าอ้างไทยรังแกหนัก แต่ชาวเน็ตตาดีเห็นรูปประกอบเป็น “Stuka” เครื่องบินทิ้งระเบิดสมัยนาซี วอนสังคมโลกดูความจริง พร้อมเจอคอมเมนต์แซะแรงเรื่องเจ้าภาพซีเกมส์
ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ดูเหมือนว่าสมรภูมิไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปะทะทางทหาร แต่ได้ลุกลามเข้าสู่ สงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare) อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชาวกัมพูชาชื่อ ទ័ព ព្រំដែន ได้ทำการเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นสถานการณ์การสู้รบ โดยกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนอย่างหนักหน่วง แต่สิ่งที่สะดุดตาชาวเน็ตที่สุดไม่ใช่ความเสียหาย แต่เป็น เครื่องบินรบที่ปรากฏในภาพ
จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญและชาวเน็ตตาดี พบว่าเครื่องบินในภาพคือ Junkers Ju 87 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Stuka” (สตูก้า) ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบดำดิ่งของเยอรมัน ที่ใช้งานจริงในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ปลดประจำการไปนานเกือบศตวรรษแล้ว การที่เครื่องบินรุ่นนี้จะมาบินว่อนอยู่ในสมรภูมิปี 2025 จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และชี้ชัดว่าเป็นภาพตัดต่อเพื่อสร้างสถานการณ์ (Fake News)
นอกจากภาพตัดต่อสุดพีกแล้ว เจ้าของโพสต์ยังได้ระบุข้อความภาษาเขมรเชิงตัดพ้อและปลุกระดมว่า
“ពុក លើកនេះគេលេងយើងធ្ងន់ណាស់ពុក សូមពុកប្រើសិទ្ធការពារខ្លួន ការពារទឹកដីរបស់ពុក”
แปลเป็นไทยได้ใจความว่า “พ่อ ครั้งนี้เขาเล่นงานเราหนักมากพ่อ ขอให้พ่อใช้สิทธิ์ป้องกันตัว ปกป้องดินแดนของพ่อด้วยเถิด “ (คำว่า ‘พ่อ’ ในบริบทการเมืองกัมพูชา มักหมายถึงผู้นำระดับสูงอย่าง สมเด็จฯ ฮุน เซน)
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ปะทะคารมเดือด เมื่อมีชาวเน็ตไทยเข้าไปคอมเมนต์เชิงประชดประชันว่า “Don’t crying, because you need f16” (อย่าร้องไห้ เพราะคุณต้องใช้ F-16 นะ) ทางด้านชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบโต้กลับว่า “we don’t need f16 we need peace but kdm ah thailand start attack again and again” (เราไม่ต้องการ F-16 เราต้องการสันติภาพ แต่…ไทยเริ่มโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่า)
แต่ที่ทำให้ชาวเน็ตไทยเดือดสุดขีด คือคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่พาดพิงไปถึงมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ที่ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพ โดยระบุข้อความภาษาเขมรว่า
“sea game ហែងកុំគិត គិតតែបំពានខ្មែរ កុំយកលេសថាផ្ទុះអាវុធជាមួយខ្មែរថារៀបចំ sea game មិនល្អដូចខ្មែរ ពូជចោរ” แปลเป็นไทยได้ความหมายที่เจ็บแสบว่า “เรื่องซีเกมส์พวกเอ็งไม่ต้องคิด คิดแต่จะรังแกเขมร อย่ามาใช้ข้ออ้างเรื่องปะทะกับเขมรมาบอกว่าจัดซีเกมส์ไม่ดีเหมือนเขมรนะ ไอ้พวกเผ่าพันธุ์โจร”
