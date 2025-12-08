4 ราศี รักจืดจาง มีเกณฑ์เลิกรา จบความสัมพันธ์
หมอดูเตือน 4 ราศี (เมษ, กรกฎ, ตุลย์, มังกร) ดวงความรักถึงทางตัน ความหวานหดหาย ปัญหาเก่าสะสมเสี่ยงระเบิด จบรักร้าว
เมื่อความรักเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัว หรือความอดทนสิ้นสุดลง การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น ช่วงนี้ดวงดาวแห่งความขัดแย้งและการพลัดพรากโคจรมาทำมุมกับดวงชะตา ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของหลายคู่ที่เคยหวานชื่น เริ่มจืดจางและเปราะบางอย่างน่าใจหาย
สำหรับ 4 ราศี ที่ความรักกำลังเข้าสู่โหมดอันตราย ได้แก่
1. ราศีเมษ
ชาวราศีเมษชอบความตื่นเต้นท้าทาย แต่ช่วงนี้ความรักของคุณกลับนิ่งสนิทจนน่าเบื่อ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักเปลี่ยนไป จากที่เคยหลงใหลกลายเป็นความเฉยชา คุณเริ่มมองหาอิสระและการใช้ชีวิตคนเดียวมากกว่าการต้องมานั่งเอาใจใคร หากอีกฝ่ายยังงี่เง่าหรือเรียกร้องมากเกินไป คุณพร้อมจะเดินออกมาทันทีโดยไม่ลังเล
2. ราศีกรกฎ
ความอดทนมีขีดจำกัด ชาวราศีกรกฎเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่ง แต่นั่นคือระเบิดเวลา ช่วงนี้ความน้อยใจและความเจ็บปวดที่สะสมมานานจะปะทุขึ้น คุณเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปมันสูญเปล่า อีกฝ่ายไม่เห็นค่าหรือไม่พยายามปรับตัว ความเงียบของคุณในช่วงนี้ คือสัญญาณอันตรายที่สุดที่บอกว่า “ฉันพอแล้ว”
3. ราศีตุลย์
ราศีแห่งความสมดุลกำลังเสียศูนย์ ชาวราศีตุลย์เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบ หรือรักอยู่ฝ่ายเดียว ความเหนื่อยหน่ายจากการพยายามประคับประคองความรักจะทำให้คุณถอดใจ คุณจะเริ่มชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย และพบว่าการอยู่คนเดียวอาจจะมีความสุขและสบายใจกว่าการทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ
4. ราศีมังกร
ความเย็นชาคือเพชฌฆาตความรัก ชาวราศีมังกรช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานและความมั่นคงจนละเลยคนข้างกาย ความห่างเหินทางกายและทางใจจะค่อยๆ ขยายวงกว้าง จนกลายเป็นความหมางเมิน อีกฝ่ายจะรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว นำไปสู่การพูดคุยเพื่อยุติความสัมพันธ์ โดยที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเสียใจมากนัก เพราะมองว่ามันถึงเวลาแล้ว
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
- 4 ราศี ถึงเวลาลงจากคาน ดวงเจอรักแท้ไม่ทันตั้งตัว
- 5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว
- เปิด 3 ราศี ดวงเปลี่ยนงานแล้วปัง! เงินเดือนอัป 2 เท่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: