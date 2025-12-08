ดูดวง

4 ราศี รักจืดจาง มีเกณฑ์เลิกรา จบความสัมพันธ์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:01 น.
62
ดูดวงวันนี้ 9 ธันวาคม 2568

หมอดูเตือน 4 ราศี (เมษ, กรกฎ, ตุลย์, มังกร) ดวงความรักถึงทางตัน ความหวานหดหาย ปัญหาเก่าสะสมเสี่ยงระเบิด จบรักร้าว

เมื่อความรักเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัว หรือความอดทนสิ้นสุดลง การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น ช่วงนี้ดวงดาวแห่งความขัดแย้งและการพลัดพรากโคจรมาทำมุมกับดวงชะตา ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของหลายคู่ที่เคยหวานชื่น เริ่มจืดจางและเปราะบางอย่างน่าใจหาย

สำหรับ 4 ราศี ที่ความรักกำลังเข้าสู่โหมดอันตราย ได้แก่

1. ราศีเมษ

ชาวราศีเมษชอบความตื่นเต้นท้าทาย แต่ช่วงนี้ความรักของคุณกลับนิ่งสนิทจนน่าเบื่อ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักเปลี่ยนไป จากที่เคยหลงใหลกลายเป็นความเฉยชา คุณเริ่มมองหาอิสระและการใช้ชีวิตคนเดียวมากกว่าการต้องมานั่งเอาใจใคร หากอีกฝ่ายยังงี่เง่าหรือเรียกร้องมากเกินไป คุณพร้อมจะเดินออกมาทันทีโดยไม่ลังเล

2. ราศีกรกฎ

ความอดทนมีขีดจำกัด ชาวราศีกรกฎเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่ง แต่นั่นคือระเบิดเวลา ช่วงนี้ความน้อยใจและความเจ็บปวดที่สะสมมานานจะปะทุขึ้น คุณเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปมันสูญเปล่า อีกฝ่ายไม่เห็นค่าหรือไม่พยายามปรับตัว ความเงียบของคุณในช่วงนี้ คือสัญญาณอันตรายที่สุดที่บอกว่า “ฉันพอแล้ว”

3. ราศีตุลย์

ราศีแห่งความสมดุลกำลังเสียศูนย์ ชาวราศีตุลย์เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบ หรือรักอยู่ฝ่ายเดียว ความเหนื่อยหน่ายจากการพยายามประคับประคองความรักจะทำให้คุณถอดใจ คุณจะเริ่มชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย และพบว่าการอยู่คนเดียวอาจจะมีความสุขและสบายใจกว่าการทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ

4. ราศีมังกร

ความเย็นชาคือเพชฌฆาตความรัก ชาวราศีมังกรช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานและความมั่นคงจนละเลยคนข้างกาย ความห่างเหินทางกายและทางใจจะค่อยๆ ขยายวงกว้าง จนกลายเป็นความหมางเมิน อีกฝ่ายจะรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว นำไปสู่การพูดคุยเพื่อยุติความสัมพันธ์ โดยที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเสียใจมากนัก เพราะมองว่ามันถึงเวลาแล้ว

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

วงการแพทย์เศร้า “หมอสุนันทา” รองผอ.รพ.อู่ทอง เสียชีวิตกะทันหัน

31 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สม รังสี” ปลุกระดม ชาวเขมรลุกขึ้นจับอาวุธ โค่นล้มระบอบตระกูล “ฮุน”

4 นาที ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ซัด ฮุนเซน คบไม่ได้ จี้ อนุทิน ตอบให้ชัด ถ่ายภาพคู่กันตอนไหน ข่าว

ต๊ะ นารากร ซัด ฮุนเซน คบไม่ได้ จี้ อนุทิน ตอบให้ชัด ถ่ายภาพคู่กันตอนไหน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กิตติ” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับเป็นแฟนเก่า “นัทปง” จริง ไม่รู้จัก “บิ๊ก”

20 นาที ที่แล้ว
สาวต่างชาติโวย ตม.ดอนเมือง ปฏิเสธเข้าไทยเหตุพกเงินสดไม่พอ อัดคลิปเตือนระวังโดนสุ่มตรวจ ข่าว

สาวฝรั่งโวย ตม.ดอนเมือง ปฏิเสธเข้าไทยเหตุพกเงินสดไม่พอ อัดคลิปเตือนระวังโดนสุ่มตรวจ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นยกเลิกแจ้งเตือนสึนามิ หลังแผ่นดินไหวระดับ 7.6 บาดเจ็บ 23 ราย

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” อัด “ฮุนเซน” สันดานสแกมเมอร์ ปล่อยภาพเก่า แสดงความจนตรอก

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพภาค 2 สรุปปฏิบัติการทางทหาร 8 ธ.ค. ยึดปราสาทคนา-ทำลายตึกสแกมเมอร์ฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมเขมร อ้าง กองทัพไทยใช้กระสุนปืนใหญ่ ทำพลเรือนตาย 2 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ช่องดูออนไลน์ “แบมแบม” นำทัพโชว์สุดอลังการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 ธันวาคม 2568 ดูดวง

4 ราศี รักจืดจาง มีเกณฑ์เลิกรา จบความสัมพันธ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามดังร่ำไห้โฮ ศาลสั่งขังลืม ฆ่าลูกแฟนเก่าวัย 18 เดือน อ้างไม่อยากเลี้ยงลูกคนอื่น ข่าวต่างประเทศ

นางงามดังร่ำไห้โฮ ศาลสั่งขังลืม ฆ่าลูกแฟนเก่าวัย 18 เดือน อ้างไม่อยากเลี้ยงลูกคนอื่น

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวรุนแรง 7.6 ประกาศเตือนสึนามิสูง 3 เมตร ซัดชายฝั่งฮอกไกโด เร่งอพยพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดเศร้า ชายบราซิลวัย 55 ปี พลาดทำบาร์เบลล์หลุดมือกระแทกหน้าอก เสียชีวิต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน ท่านอน คนชอบมาก ต้นตอสารพัดโรค นอนแบบไหนปลอดภัยที่สุด สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือน ท่านอน คนชอบมาก ต้นตอสารพัดโรค นอนแบบไหนปลอดภัยที่สุด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มนักปีนเขา จงใจทิ้งแฟนสาวไว้บนเขาให้หนาวตาย บนภูเขาในออสเตรีย เจอข้อหาฆ่าคนตาย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อากาศเย็นกลับมาแล้ว 9-10 ธ.ค. เตรียมเสื้อกันหนาว ยาวกลางเดือน กทม. ลุ้นต่ำสุดแตะ 19 องศา ข่าว

อากาศเย็นกลับมาแล้ว 9-10 ธ.ค. เตรียมเสื้อกันหนาว ยาวกลางเดือน กทม. ลุ้นต่ำสุดแตะ 19 องศา

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิค Wildlife ถูกงูจงอางกัดนิ้ว ข่าว

นาทีชีวิต! นิค Wildlife ถูกจงอางกัดนิ้วจมเขี้ยว มีอาการเบลอ-นิ้วบวมเป่ง ซ้ำแพ้เซรุ่ม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 8 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา ผลหวยลาว 6 ตัว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนองหญ้าแก้ววันนี้ ข่าว

ทวงคืนสำเร็จ! “บ้านหนองหญ้าแก้ว” กองทัพภาค 1 คุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000 ได้แล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ. ผู้ทำนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานกาชาด 2568 สวนลุมพินีจัดเต็มดารา-ร้านดัง 11-20 ธ.ค.นี้ ท่องเที่ยว

งานกาชาด 2568 สวนลุมพินี ร้านเด็ดทั่วไทย 11 วันเต็ม วิธีเดินทาง เที่ยวเพลิน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปทหารไทยโดนยิงคนแรก-นัดแรก ยันต่อหน้า “บิ๊กดุลย์” เขมรยิงก่อน! พร้อมกระสุนหลักฐาน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่ง อพยพ 4 อำเภอชายแดน เข้าศูนย์พักพิง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:01 น.
62
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วงการแพทย์เศร้า “หมอสุนันทา” รองผอ.รพ.อู่ทอง เสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

“สม รังสี” ปลุกระดม ชาวเขมรลุกขึ้นจับอาวุธ โค่นล้มระบอบตระกูล “ฮุน”

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
ต๊ะ นารากร ซัด ฮุนเซน คบไม่ได้ จี้ อนุทิน ตอบให้ชัด ถ่ายภาพคู่กันตอนไหน

ต๊ะ นารากร ซัด ฮุนเซน คบไม่ได้ จี้ อนุทิน ตอบให้ชัด ถ่ายภาพคู่กันตอนไหน

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

“กิตติ” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับเป็นแฟนเก่า “นัทปง” จริง ไม่รู้จัก “บิ๊ก”

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button