เปิดโพสต์ล่าสุด “บัวขาว” หลังกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ทำทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิต
บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักชกระดับตำนานของไทย ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว หลังจากที่ทาง กัมพูชา เปิดฉากยิงไทย จนทำให้มีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิต
อย่างที่ทราบว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (8 ธันวาคม) กองทัพภาคที่ 2 เผยว่า กัมพูชา เปิดฉากยิงในพื้นที่ช่องอานม้า ทำให้ไทยต้องยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ และจากนั้นในเวลา 08.05 น. กองทัพบก เผยว่าเกิดการปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา ในหลายพื้นที่ โดยล่าสุดทหารไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ในพื้นที่ช่องบก ทำให้กำลังพลเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 4 นาย
ล่าสุด บัวขาว บัญชาเมฆ ได้ออกมาส่งกำลังใจผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่า “เริ่มแล้ว !! ขอให้ทหารทุกนายปลอดภัย” รวมไปถึงยังแชร์ข้อมูลที่เพจ กองทัพบก ทันกระแส ขอความร่วมมือ ห้ามเผยแพร่ภาพ/ข้อมูล การปฏิบัติการทางหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ โดยเด็ดขาด
อ้างอิง : Facebook Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)
