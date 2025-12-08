บันเทิง

พุทธ อภิวรรณ จบดราม่า ยันปริศนานัทปง เดินหน้าหาความจริงต่อ !

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:42 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 10:42 น.
161
พุทธอภิวรรณ talk

พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง 8 เคลียร์ชัดในรายการ Phuttalk หลังเกิดกระแสตีกลับ ขอหยุดไล่ขุดคุ้ยประเด็น นัทปง หรือ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวในช่องที่ตอนนี้คดีการเสียชีวิตยังเป็นปริศนานับตั้งแต่มีการตรวจยืนยันผลชันสูตรว่าพบ สารอันตรายอย่าง ไซยาไนด์

ก่อนหน้านี้ “อาจารย์ปู” จิตกร บุษบา สื่อมวลชนและครูผู้ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน ได้โพสต์ข้อเรียกร้องวานนี้ (7 ธ.ค.) ฝากไปถึง พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ผอ.ฝ่ายข่าวของช่อง 8 โดยจั่วหัวสั้นๆ ว่า “พี่พุทธ” จากนั้นเนื้หาร่ายยาวพอจะสรุปได้ว่า จากนี้คดีของณัฐวุฒิ ปงลังกา อยากให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบค้นพยานและข้อเท็จจริงต่อไป โดยที่ขอให้ พุทธ อภิวรรณ ในฐาระสื่อมวลชนและผู้ดำเนินรายการข่าว หยุดการผยแพร่คลิปเสียงและข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วจากโพสต์ของ ปู จิตกร บุษบา

“ถึงจุดนี้แล้ว ให้ตำรวจทำต่อเถิดนะครับ คืนน้องสู่โลกส่วนตัวและอ้อมกอดของครอบครัว กับไออุ่นจากใจของพี่ต่อไปครับ สิ่งที่พี่เปิดเผยมา #ถึงจุดที่เรียกว่าเพียงพอแล้ว เห็นเค้าโครงความจริงแล้ว พี่หยุดเปิดเสียง-กล้องวงจรปิด-ข้อความแชท ทำแผนผังต่างๆ นานา ได้แล้วนะครับ”

ความเป็นส่วนตัวของน้อง-หมดแล้วครับ ให้มันถูกคลี่คลายในการสืบสวนสอบสวนของตำรวจกับแพทย์ต่อไปนะครับ พอแล้วสำหรับ #การสืบสวนและเปิดโปงในสื่อสาธารณะ ต่อไปนี้พี่เจอภาพอะไร แชตอะไร เสียงอะไร ส่งต่อให้ตำรวจนะครับ ไม่ต้องเสิร์ฟผ่านรายการให้คนขบเคี้ยวกันสนุกปากไปทั่วประเทศแล้ว

  • น้องเป็นคนที่มีโลกส่วนตัว/ชีวิตส่วนตัวของน้อง
  • น้องเป็นคนช่างรู้สึกและอ่อนไหว
  • ครอบครัวของน้องเพิ่งสูญเสียน้องไป

“พี่พุทธได้พาทุกคนมาถึงร่องรอยความจริงที่น่าจะชัดเจน #เกินการสำแดงในสื่อสาธารณะ #ต่อไป แล้วครับ ขีดวงจำกัดของการนำเสนอ สวมหัวใจของพี่ชาย หัวหน้า และคนที่รักน้อง วางหัวใจของ #สื่อแถวหน้า และ #เรตติ้ง ลงก่อน”

พุทธทอล์ค
ขอบคุณภาพจาก : Facebook @phuthth.xphi.wrrn

ไม่นาน! พุทธ อภิวรรณ โผล่คอมเมนต์ตอบ

หลังโพสต์ของอาจารย์ จิตกร ถูกเผยแพร่และแชร์ต่อจำนวนมากบนโซเชียล เวลาไม่นานฝั่งของพุทธ อภิวรรณ เข้ามาตอบใต้โพสต์ดังกล่าวด้วย โดยระบุว่า “ขอบพระคุณคำชี้แนะครับ ผมพร้อมรับฟัง”

ต่อมา พุทธ อภิวรรณ ยังไปพูดในรายการภายหลังมีบางคน บางเพจต่อว่าทั้งการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของ นัท ปง รวมถึงเรียกเรตติ้ง โดยเจ้าตัวสรุปประเด็นนี้อีกครั้งว่า ปกติเวลาทำข่าวช่อง 8 ตนและทีมงานจะตามถึงที่สุด เพราะมันคือชีวิตคนจึงไม่จำเป็นต้องเรียกเรตติ้ง ยิ่งกรณีนี้เป็นคนของช่อง 8 เอง ยิ่งต้องค้นหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

“ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เรารู้ว่ามันต้องเป็นข่าว แต่ตำรวจอาจรู้สึกว่าเป็นอะไรเสีย พอทราบผลออกมาทุกคนต้องการหาคำตอบ ถึงแม้ตำรวจไมอยากหาคำตอบ ผมถือว่าน้องผมตาย ผมถึงทำอะไรตั้งแต่วันนั้น เหตุผลจริงๆ เพระว่า พี่หนุ่ม (กรรชัย) โทรมาถาม แต่ด้วยสมองไม่ได้จำวันจำคืน พี่หนุ่มกรรชัยโทรมาวันหนึ่ง ถามพุทธทราบยังว่า ผลชันสูตรออก อันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆ ตอนนั้นที่ยังไม่ได้อัปเดตอตอะไรเพราะตนอยากทราบข้อมูลอะไรลึกๆ เพิ่มเติมอีก”

พุทธเน้นย้ำว่า ขอขอบคุณทุกสื่อที่ติดตาม ไม่ได้คิดปิดบังอะไร ข้อมูลภาพและอะไรต่างๆที่ออกมาจากช่อง 8 สื่อด้วยกันนำไปใช้ได้เลยแค่ขึ้นขอบคุณให้พอ เพราะรายการพทุทธทอล์คก็เป็นส่วนหนึ่งของนัท นอกจากนี้ในรายการเมื่อคืนนี้ พุทธ อภิวรรณ ยังฝากตำหนิไปถึงลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการภาค 1 ว่าไม่มีการเก็บหลักฐานอะไรเลยด้วย.

แฟ้มภาพ

อาจารย์ธงทอง ข่าวนัทปง
แฟ้มภาพ Facebook @Tongthong Chandransu
Phuttalk เปลี่ยนเวลา Prime time ข่าว
แฟ้มภาพ @X.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

