CNN ตีข่าว ไทยโจมตีทางอากาศ กัมพูชา ส่อทำลาย ‘ข้อตกลงสันติภาพทรัมป์’ พังครืน

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:17 น.
231

CNN ตีข่าว ไทยโจมตีทางอากาศกัมพูชา ส่อทำลาย ‘ข้อตกลงสันติภาพทรัมป์’ พังครืน หลังปะทะเดือดชายแดน

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) รายงานสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุดกองทัพอากาศไทยได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เพื่อตอบโต้การโจมตีจากฝั่งกัมพูชา ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าแผนสันติภาพซึ่งมีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นคนกลางเจรจาเมื่อ 2 เดือนก่อน กำลังเผชิญภาวะวิกฤตและอาจล่มสลายลง

รายงานระบุว่า การปะทะกันระลอกใหม่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ทั้ง 2 ฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อน ท่ามกลางความตึงเครียดที่สะสมมานานหลายสัปดาห์

กองทัพอากาศไทย ออกแถลงการณ์ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารเท่านั้น ได้แก่ คลังอาวุธ ศูนย์บัญชาการ และเส้นทางลำเลียงพล ซึ่งประเมินแล้วว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรง อ้างว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ระดมอาวุธหนัก ปรับเปลี่ยนที่ตั้งหน่วยรบ และเตรียมส่วนสนับสนุนการยิง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการยกระดับปฏิบัติการทางทหารและคุกคามพื้นที่ชายแดนไทย

CNN ตีข่าว ไทยโจมตีทางอากาศกัมพูชา ส่อทำลาย 'ข้อตกลงสันติภาพทรัมป์' พังครืน

พล.ต.วินธัย สุวารี เปิดเผยว่า การโจมตีทางอากาศครั้งนี้เป็นการตอบโต้เหตุการณ์โจมตีเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และบาดเจ็บ 2 นาย

“เป้าหมายอยู่ที่ฐานสนับสนุนอาวุธของกัมพูชาในพื้นที่ช่องอานม้า เนื่องจากเป้าหมายดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีฝ่ายไทยที่ฐานอนุพงศ์” พล.ต.วินธัย กล่าว พร้อมระบุว่ากัมพูชาเริ่มโจมตีชายแดนไทยเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.

ด้านกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์ผ่านแพลตฟอร์ม X ปฏิเสธข้อกล่าวหาของกองทัพอากาศไทย ระบุว่าเป็น “ข้อมูลเท็จ” พร้อมยืนยันว่ากัมพูชายึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งการเคารพข้อตกลงและแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่ได้ทำการตอบโต้ใดๆ ในระหว่างเหตุการณ์ปะทะทั้งสองครั้ง

ขณะที่กองทัพกัมพูชาออกแถลงการณ์แยกอีกฉบับ กล่าวหาว่ากองทัพไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีกองกำลังกัมพูชาเมื่อเวลา 05.04 น. โดยอ้างว่าเกิดขึ้นหลังจากฝ่ายไทยมีพฤติกรรมยั่วยุมาหลายวัน

จับตา ‘ข้อตกลงสันติภาพทรัมป์’ แขวนบนเส้นด้าย

CNN วิเคราะห์ว่า เหตุปะทะครั้งล่าสุด สั่นคลอนความสำเร็จทางการทูตของ โดนัลด์ ทรัมป์ อย่างรุนแรง ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ทั้ง 2 ประเทศได้ทำข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นหลังจากทรัมป์ได้โทรศัพท์หารือกับผู้นำของทั้งสองฝ่าย ต่อมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในปฏิญญาหยุดยิงฉบับขยายผลที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยาน

การเจรจราหยุดยิง เคยถูกมองว่าเป็นชัยชนะทางการทูตครั้งสำคัญของทรัมป์ ในแคมเปญการยุติสงคราม แต่ความตกลงดังกล่าวเริ่มส่อแววร้าวฉานภายในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์หลังการลงนาม เมื่อไทยประกาศระงับความคืบหน้าของข้อตกลงหลังจากเกิดเหตุระเบิดทุ่นระเบิดที่ชายแดนจนทหารไทยได้รับบาดเจ็บหลายนาย

สถานการณ์พลเรือน แถลงการณ์จากฝ่ายไทยระบุว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการอพยพพลเรือนออกจากเมืองชายแดนแล้วประมาณ 70% โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือน 1 รายระหว่างกระบวนการอพยพ ซึ่งเกิดจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่เดิม ไม่ใช่จากการสู้รบ

CNN ตีข่าว ไทยโจมตีทางอากาศกัมพูชา ส่อทำลาย 'ข้อตกลงสันติภาพทรัมป์' พังครืน

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:17 น.
231
