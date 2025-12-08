ด่วน! กองทัพส่ง F-16 โจมตีเป้าปืนใหญ่กัมพูชา หลังยิงถล่มฐานอนุพงษ์
กองทัพอากาศส่ง F-16 โจมตีเป้าปืนใหญ่กัมพูชา ที่บริเวณ 3 จุด หลังจากที่ทางเขมรใช้อาวุธกระทำต่อฝ่ายไทยที่บริเวณ ฐานอนุพงศ์
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ฝ่ายไทย เตรียมใช้อากาศยานกระทำต่อเป้าหมายคือที่ตั้งยิงอาวุธ สนับสนุนของฝ่าย กัมพูชา บริเวณพื้นที่ช่องอานม้า
เนื่องจาก เป้าหมายเหล่านั้น ได้ มีการใช้อาวุธ ปืนใหญ่ และ เครื่องบินลูกระเบิด กระทำต่อ ฝ่ายไทย ที่บริเวณ ฐานอนุพงศ์ เป็นเหตุให้ มีกำลังพลเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บจำนวน 2 นาย
สำหรับเป้าหมายการปล่อยอาวุธจากอากาศยาน 3 พื้นที่ เบื้องต้น 1. อานม้า 2. ปราสาทคนา 3. เสาวิทยุ พื้นที่ใกล้ปราสาท พระวิหาร โดยเป้าส่วนใหญ่ เป็น ที่ตั้งกองบังคับการบังคับบัญชา ที่ตั้งอาวุธยิง สนับสนุน
มีรายงานข่าวจากกองทัพอากาศเปิดเผยว่า กองทัพอากาศได้ใช้เครื่องบิน F-16 ในการสนับสนุนภาคพื้น โดยเป้าหมาย อยู่ที่ปืนใหญ่ฝั่งกัมพูชาที่ยิงเข้ามาฝั่งไทย ขณะนี้กำลังปฎิบัติภารกิจ
