กองทัพภาค 2 วอนงดแชร์ภาพ-พิกัดทหาร หวั่นข้อมูลรั่วไหล หลังกัมพูชาเปิดฉากยิง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 09:31 น.
75
กองทัพภาค 2 อนงดโพสต์ภาพ-พิกัดการทหารลงโซเชียล หวั่นข้อมูลรั่วไหล
ภาพจาก Facebook : กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาค 2 ยันตอบโต้ทันที วอนงดโพสต์ภาพ-พิกัดการทหารลงโซเชียล หวั่นข้อมูลรั่วไหลกระทบความปลอดภัยกำลังพล หลังกัมพูชายิง BM21 ถล่มบุรีรัมย์ อพยพประชาชน 4 จังหวัดกว่า 3.5 หมื่นราย

จากกรณีที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนมายังฝั่งไทยในพื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทั้งยังใช้อาวุธยิงมายังแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยในพื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ กำลังพลฝ่ายเราปลอดภัย ขณะนี้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนแล้วประมาณร้อยละ 70 มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว จำนวน 35,623 ราย

ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและกำลังพลทุกนาย งดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกนำไปวิเคราะห์ต่อยอดจนกระทบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศ

สำหรับกำลังพล ทุกระดับชั้น ห้าม เผยแพร่ข้อมูลอาวุร แผนปฏิบัติ วิธีการ หรือการเคลื่อนย้ายกำลัง ห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือเปิดเผยตำแหน่งยุทรการ แม้ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ใช่ความลับ แต่เมื่อรวมกับข้อมูลอื่น อาจกลายเป็นภาพรวมยุทธการที่ฝ่ายตรงข้ามนำไปใช้ได้ทันที

ความมั่นคงของชาติ…เริ่มต้นจากวินัยของเรา ร่วมใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และเพื่อความมั่นคงของประเทศฃ

สำหรับ สถานการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 08.30 น. กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า กัมพูชาทำการยิงด้วย BM21 ลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทย บ้านสายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ยังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง

หากมีการอัปเดจตข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

กองทัพภาคที่ 2 ขออย่าเผยแพร่ภาพปฏิบัติการทางทหาร
ภาพจาก Facebook : กองทัพภาคที่ 2

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
