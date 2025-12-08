กองทัพภาค 2 วอนงดแชร์ภาพ-พิกัดทหาร หวั่นข้อมูลรั่วไหล หลังกัมพูชาเปิดฉากยิง
กองทัพภาค 2 ยันตอบโต้ทันที วอนงดโพสต์ภาพ-พิกัดการทหารลงโซเชียล หวั่นข้อมูลรั่วไหลกระทบความปลอดภัยกำลังพล หลังกัมพูชายิง BM21 ถล่มบุรีรัมย์ อพยพประชาชน 4 จังหวัดกว่า 3.5 หมื่นราย
จากกรณีที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนมายังฝั่งไทยในพื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทั้งยังใช้อาวุธยิงมายังแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยในพื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ กำลังพลฝ่ายเราปลอดภัย ขณะนี้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนแล้วประมาณร้อยละ 70 มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว จำนวน 35,623 ราย
ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและกำลังพลทุกนาย งดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกนำไปวิเคราะห์ต่อยอดจนกระทบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศ
สำหรับกำลังพล ทุกระดับชั้น ห้าม เผยแพร่ข้อมูลอาวุร แผนปฏิบัติ วิธีการ หรือการเคลื่อนย้ายกำลัง ห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือเปิดเผยตำแหน่งยุทรการ แม้ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ใช่ความลับ แต่เมื่อรวมกับข้อมูลอื่น อาจกลายเป็นภาพรวมยุทธการที่ฝ่ายตรงข้ามนำไปใช้ได้ทันที
ความมั่นคงของชาติ…เริ่มต้นจากวินัยของเรา ร่วมใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และเพื่อความมั่นคงของประเทศฃ
สำหรับ สถานการณ์ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 08.30 น. กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า กัมพูชาทำการยิงด้วย BM21 ลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทย บ้านสายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ยังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง
หากมีการอัปเดจตข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! กองทัพส่ง F-16 โจมตีเป้าปืนใหญ่กัมพูชา หลังยิงถล่มฐานอนุพงษ์
- ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น
- ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: