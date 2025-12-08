‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา
‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน วิเคราะห์คลิปวงจรปิดพบพฤติกรรม ไม่สัมพันธ์กับความจริงใด ๆ ในทางอาชญาวิทยา
อาจารย์ช้าง มือปราบคอลเซ็นเตอร์ อาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โพสต์ข้อความวิเคราะห์คดีการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ที่ได้รับพิษไซยาไนด์ เสียชีวิต ว่าความซับซ้อนของคดีไม่ได้อยู่ที่สารไซยาไนด์ แต่อยู่ที่ พฤติกรรมของบุคคลในเหตุการณ์ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดได้บันทึกปฏิกิริยาที่ผิดปกติและขัดแย้งกับสัญชาตญาณการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
หลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่บันทึกภาพตอนเกิดเหตุ แต่ยังบันทึกอารมณ์และปฏิกิริยา เช่น ความลังเล ความนิ่งเฉย หรือความรีบร้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่นักสืบใช้ในการแยกแยะระหว่างอุบัติเหตุกับ อาชญากรรม
อาจารย์ช้างระบุว่า ในคดีที่พบสารพิษร้ายแรงในร่างกาย ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่วิธีการเสียชีวิต แต่อยู่ที่การตั้งคำถามต่อบุคคลแวดล้อมว่า ใครมีโอกาสมากที่สุด ใครมีพฤติกรรมผิดแปลกที่สุด และใครพยายามอธิบายเหตุการณ์มากเกินความจำเป็น เพราะผู้กระทำความผิดมักทิ้งร่องรอยไว้ที่พฤติกรรมของตนเองเสมอ
จากคลิปวงจรปิดในบ้านที่ปรากฏ อาจารย์ช้างได้ตั้งข้อสังเกตถึง 3 ประเด็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย ได้แก่
-
เหตุใดบางคนจึงเลือกที่จะยืนนิ่งเฉยในสถานการณ์วิกฤต
-
เหตุใดบางคนจึงรีบเปลี่ยนตำแหน่งการยืน
-
เหตุใดการเคลื่อนไหวบางอย่างดูเหมือน รู้ผลล่วงหน้ามากกว่าความเป็นจริง
โพสต์ดังกล่าวยังระบุด้วยว่า นี่ไม่ใช่เพียงคดีดราม่าทางสังคม แต่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างของ “ความเงียบที่ผิดปกติ” กับ ท่าทีที่สวนเหตุผล ซึ่งมักพบได้เฉพาะในคดีที่มีเจตนาทำร้ายเท่านั้น
ในช่วงท้าย อาจารย์ช้างได้ฝากข้อคิดว่า “กล้องไม่โกหก พฤติกรรมไม่หลอกใคร แต่คนพยายามโกหกพฤติกรรมของตัวเองเสมอ” พร้อมย้ำเตือนสังคมให้ตระหนักว่า อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุด มักไม่ได้เกิดจากปีศาจที่ไหน แต่เกิดจากคนที่เราไว้ใจที่สุด
