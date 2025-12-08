“ฮุนเซน” เล่นละคร กล่าวหาไทยเป็นฝ่ายยั่วยุ หวังให้ทหารเขมรโต้ตอบ
ฮุนเซน โพสต์เล่นละคร กล่าวหาไทยเป็นฝ่ายยั่วยุ หวังให้ทหารเขมรโต้ตอบ เพื่อทำลายข้อตกลงหยุดยิง บอกนักกีฬาร่วมซีเกมส์แข่งตามปกติ
สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่กองทัพกัมพูชาเปิดฉากโจมตีกองทัพไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมาว่า “กองกำลังแนวหน้าทั้งหมดต้องอดทนไว้ เพราะฝ่ายผู้รุกรานกำลังใช้ทุกอาวุธยิงใส่เรา ตั้งแต่เมื่อวาน เมื่อคืน และเช้านี้ ด้วยความตั้งใจจะยั่วยุให้เราโต้กลับ เพื่อทำลายข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยแถลงสันติภาพกัมพูชา–ไทย
เส้นแดงที่เราจะตอบโต้นั้น ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชี้แจงให้บรรดานายทหารและทหารทุกนายเข้าใจตรงกัน
ขอให้อำนาจรัฐทุกระดับช่วยเหลือประชาชนที่อพยพหนีภัยออกจากพื้นที่อันตราย ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วย
ผมได้ยกเลิกงานอื่นทั้งหมดแล้ว เพื่อมาร่วมกับนายกรัฐมนตรีบัญชาการกองกำลังอาวุธ ในการรับมือการรุกรานครั้งนี้
ขอความเข้าใจจากแขกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถเข้าพบผมได้ในช่วงนี้
ส่วนบรรดานักกีฬาและนักกีฬาหญิงที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ขอให้เข้าร่วมการแข่งขันตามปกติ”
