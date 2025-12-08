สยอง! พบศีรษะเด็กห่อถุงพลาสติก ซุกอยู่ในตู้เย็นอาบอบอวดกลางกรุงโตเกียว
ตำรวจโตเกียวรุดลงพื้นที่ หลังพนักงานสถานบันเทิงกลางกรุงโร่แจ้งความ พบศีรษะเด็กทารกถูกห่อถุงพลาสสติก แอบซุกอยู่ในตู้เย็นของร้าน
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ตำรวจนครบาลโตเกียว (MPD) ได้เปิดการสืบสวนคดีทิ้งศพ หลังจากมีการพบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นศีรษะของเด็กถูกห่ออยู่ในถุงพลาสติก และถูกซ่อนไว้ในตู้เย็นของสถานบริการทางเพศแห่งหนึ่งในเขตสุมิดะ กรุงโตเกียว
เหตุการณ์นี้ถูกแจ้งต่อตำรวจ 110 เมื่อเวลาประมาณ 21:00 น. โดยพนักงานชายของสถานบริการทางเพศที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ JR คินชิโจ (Kinshichō Station)
พนักงานชายคนดังกล่าวได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่า “ตอนทำความสะอาดตู้เย็นของร้าน พบสิ่งที่ดูเหมือนศีรษะเด็กทารก”
ตำรวจนครบาลโตเกียวเปิดเผยว่า ศีรษะที่ถูกพบในถุงพลาสติกภายในตู้เย็นนั้นคาดว่าเป็นของทารกแรกเกิดหรือเด็กเล็ก
สถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ในย่านที่มีร้านอาหารและสถานประกอบการจำนวนมาก ห่างจากสถานี JR คินชิโจ ประมาณ 200 เมตร ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนในฐานะคดีซ่อนเร้นอำพรางศพ (死体遺棄事件 – Shintai Iki Jiken) เพื่อตามหาตัวผู้ที่นำร่างมาทิ้งและสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
อ้างอิง : news.ntv.co.jp, Youtube ANNnewsCH
