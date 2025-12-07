ทัพนักกีฬา กัมพูชา 140 ชีวิต เดินทางถึงไทยคืนนี้ เตรียมลุยศึกซีเกมส์ 2025

นักกีฬากัมพูชา 140 ชีวิต เดินทางถึงไทยคืนนี้ เตรียมลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เจ้าภาพจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น
7 ธันวาคม 2568 ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ภูผาเหล็ก ล่าสุดมีรายงานยืนยันว่า ทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา รวมจำนวนประมาณ 140 คน มีกำหนดการเดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงค่ำของวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาครั้งแรก ซึ่งมีตัวแทนจาก 10 ชาติสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขาดเพียงตัวแทนจากกัมพูชาที่ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินทาง โดยทางกัมพูชาได้ประสานงานยืนยันว่าจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครให้ทันกำหนดการ และจะเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ อย่างแน่นอน
ฝ่ายจัดการแข่งขันของไทยได้จัดเตรียมที่พักให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่กัมพูชาทั้ง 140 คน พักรวมกันในโรงแรมเดียว เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและการดูแลรักษาความปลอดภัย
นายธนายืนยันว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับทัพนักกีฬาเพื่อนบ้านตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านเกมกีฬา สำหรับซีเกมส์ครั้งนี้จะใช้สังเวียนแข่งขันใน 2 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และชลบุรี
