“ทรัมป์” จับตามอง หวั่น “เน็ตฟลิกซ์” ซื้อ “วอร์เนอร์ฯ” ทำตลาดผูกขาด
โดนัลด์ ทรัมป์ หวั่น เน็ตฟลิกซ์ ซื้อ วอร์เนอร์ บราเธอส์ จะทำให้ตลาดผูกขาด เตรียมปรึกษากับนักเศรษฐกิจว่าจะอนุมัติดีลช็อกโลกนี้หรือไม่
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม สำนักข่าว NBC รายงานว่า นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงดีลเน็ตฟลิกซ์ เข้าซื้อ วอร์เนอร์ บราเธอส์ มูลค่า 72 พันล้านดอลลาร์ ว่า ดีลดังกล่าวอาจจะเป็นปัญหา เนื่องจากจำนวนส่วนแบ่งทางการตลาดที่บริษัทจะได้รับ ซึ่งอาจจะนำมาสู่ปัญหาการผูกขาด
นายทรัมป์ กล่าวว่า การเข้าซื้อครั้งนี้ต้องผ่านหลายขั้นตอน และเขาจะจับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น พร้อมระบุด้วยว่าเขาจะปรึกษานักเศรษฐกิจ ก่อนจะตัดสินว่าเขาอนุมัติการซื้อขายครั้งนี้หรือไม่ ทั้งนี้นอกจากนายทรัมป์แล้ว ดีลช็อกโลกนี้น่าจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการยุโรปและรัฐบาลทั่วโลก
ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ ทางเน็ตฟลิกซ์ ประกาศว่าพวกเขาจะซื้อ วอร์เนอร์ บราเธอส์ และ HBO Max บริการสตรีมมิงของ วอร์เนอร์ บราเธอส์ ซึ่งหากการซื้อขายสำเร็จจริง จะทำให้เน็ตฟลิกซ์ สามารถเข้าถึงภาพยนตร์เก่าๆได้ เช่น แฮร์รี พอตเตอร์ หรือ เกมส์ ออฟ โทรน เป็นต้น
ปัจจุบัน เน็ตฟลิกซ์ ยังเป็นบริการสตรีมมิงในการดูภาพยนตร์และซีรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยระบุว่ามีผู้สมัครสมาชิกกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก
