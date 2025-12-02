ทำเนียบขาว เปิดผลตรวจ MRI “ทรัมป์” ไม่พบความผิดปกติ แข็งแรงดี
ทำเนียบขาว เปิดผลตรวจ MRI ของ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่พบความผิดปกติ ภาพรวมยังแข็งแรงดี เจ้าตัวอวดผลตรวจสมองยอดเยี่ยม
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าทำเนียบขาวได้เปิดเผยผลตรวจสุขภาพของ นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยระบุว่าจากผลตรวจ MRI พบว่านายทรัมป์สุขภาพในภาพรวมยังยอดเยี่ยม
ซึ่งแพทย์ประจำทำเนียบขาวยังได้เผยแพร่บันทึก การถ่ายภาพขั้นสูงของหัวใจและช่องท้องของประธานาธิบดีวัย 79 ปี ออกมาปกติและสมบูรณ์แบบ และไม่พบว่าการตีบแคบของหลอดเลือดแดงหรือความผิดปกติในหัวใจหรือหลอดเลือดใหญ่ของนายทรัมป์
สำหรับการตรวจสุขภาพครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่พรรคเดโมแครตได้กดดันให้รัฐบาลสหรัฐฯ เผยแพร่ผลตรวจสุขภาพ สืบเนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯนั้น อายุ 79 ปี ซึ่งเขาจะมีอายุ 82 ปี เมื่อครบวาระประธานาธิบดีสมัยที่ 2
ขณะที่นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรกับการเปิดผลสุขภาพของเขา ซึ่งเขาตอบนักข่าวว่าเขาไม่รู้ว่า MRI ตรวจอวัยวะส่วนไหนของเขา แต่มั่นใจว่าไม่ใช่สมอง เพราะตรวจตลอด และทำผลงานดีทุกครั้ง
