กลาโหมเขมร เดือด ประณามทัพไทย ‘ไร้มนุษยธรรม’ อ้าง ทรัมป์ เป็นพยาน ข้อตกลงหยุดยิง
กลาโหมเขมรเดือด! ประณามทัพไทยโจมตี “โหดร้าย-ไร้มนุษยธรรม” ฉีกสัญญาหยุดยิงที่ “ทรัมป์” เป็นพยาน
ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์กล่าวหากองทัพไทยอย่างรุนแรงว่า เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนจังหวัดพระวิหาร โดยใช้ถ้อยคำระบุว่าเป็นการกระทำที่ “โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม” และถือเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพทวิภาคีที่เพิ่งลงนามกันเมื่อ 6 สัปดาห์ก่อนอย่างร้ายแรง
พลโทหญิงมาลี โสเจียตา รัฐเลขาธิการและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุในแถลงการณ์ว่า การโจมตีเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 05.04 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม ในพื้นที่ ช่องอานม้า (An Ses) โดยกล่าวหาว่าทหารไทยเปิดฉากยิงใส่ที่มั่นของกัมพูชา
นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังอ้างว่ากองกำลังไทยได้ยิงกระสุนปืนใหญ่รถถัง (Tank rounds) ไปยัง ปราสาทตาเมือนธม, พื้นที่ 5 มกรา (5 Makara) ใกล้กับ ปราสาทพระวิหาร และจอมกะเจก (Chomka Chek) ซึ่งฝ่ายกัมพูชามองว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ หลังจากมีการยั่วยุมาหลายวัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ ‘ปรอลาย ทมาร์’ (Prorlean Thmar) ในวันก่อนหน้า ซึ่งพนมเปญเชื่อว่าไทยจงใจจุดชนวนความขัดแย้ง
แม้จะอ้างว่าถูกโจมตีถึงสองระลอก แต่กระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่า กองกำลังของตนได้ใช้ “ความอดทนอดกลั้นสูงสุด” (Maximum restraint) และ ไม่ได้ยิงตอบโต้กลับไป โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติและการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ขณะนี้ผู้บัญชาการทหารของกัมพูชากำลังติดตามสถานการณ์อย่างระมัดระวังและตื่นตัวเต็มที่
กัมพูชาประณามการกระทำของไทยว่าเป็น “การละเมิดอย่างร้ายแรง” ต่อปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพ (Joint Declaration on the Peace Agreement) ที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเพิ่งลงนามไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568
ความน่าสนใจอยู่ที่ข้อตกลงฉบับนี้ มีสักขีพยานระดับโลกอย่าง โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ อันวาร์ อิยราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ประธานอาเซียนในขณะนั้น) ร่วมรับรู้ด้วย โดยกัมพูชาระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทำลายพันธกรณีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะงดเว้นการกระทำที่เป็นปรปักษ์
พลโทหญิงมาลี เปิดเผยว่า กัมพูชาได้ยื่นหนังสือแจ้งเตือนฉบับที่ 2 ไปยัง ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) แล้ว และเตรียมร้องขอให้ AOT ส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อให้มีการไต่สวนอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง
ในตอนท้ายของแถลงการณ์ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ “ประณามการกระทำของไทยอย่างรุนแรง” และเรียกร้องให้กรุงเทพฯ รับผิดชอบต่อสิ่งที่กัมพูชาเรียกว่า “การรุกรานอย่างหน้าด้านๆ” พร้อมทั้งเรียกร้องให้ไทยหยุดกิจกรรมที่เป็นปรปักษ์ทั้งหมดทันที และกลับมาเคารพข้อตกลงหยุดยิงด้วยความจริงใจ
