“ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์” จวก “รัฐบาลทรัมป์” นำเพลงไปใช้ประกอบคลิปจับผู้อพยพ
ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์ โพสต์แรงจวก รัฐบาลทรัมป์ นำเพลงไปใช้ประกอบคลิปจับผู้อพยพ ห้ามนำตัวเธอไปเกี่ยวกับวาระที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนี้
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์ นักร้องสาวคนดังชาวอเมริกัน ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐบาลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้นำเพลง Juno ไปใช้ประกอบในวิดีโอกวาดล้างผู้อพยพ
โดย ซาบรีนา เขียนใต้โพสต์ของคลิปดังกล่าว พร้อมเขียนข้อความสั้นๆว่า “วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ชั่วร้ายและน่าขยะแขยง อย่านำดิชั้นหรือเพลงของดิชั้นไปยุ่งเกี่ยวกับวาระที่ไร้มนุษยธรรม”
ทั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำเนียบขาวเจอเหตุการณ์แบบนี้ โดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ โปเกม่อน คอมพานี ได้ออกมายืนยันว่าพวกเขาทราบดีถึงวิดีโอที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอเมริกาโพสต์ซึ่งมีการใช้ภาพและภาษาของแบรนด์ โดยทางบริษัทขอยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ และทางบริษัทไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราแต่อย่างใด
ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทำเนียบขาวมักจะนำเพลงหรือการอ้างอิงจากสื่ออื่นๆ เช่นวิดีโอเกมหรือภาพยนตร์ มาตัดต่อเข้ากับปฏิบัติการกวาดล้างผู้อพยพอยู่บ่อยครั้ง
this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda.
— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025
