‘รัสมี เวระนะ’ ตีบทแตก เปิ้ล สาธุ 2 จนคนอินจัดด่ากราด จ่อแจ้งความคุกคาม

‘รัสมี เวระนะ’ ตีบทแตก ‘เปิ้ล สาธุ 2’ จนคนอินจัดด่ากราด-ขู่ทำร้าย เจ้าตัวลั่นเตรียมแจ้งความหากไม่หยุดคุกคาม
ออกมารังสีอำมหิตแผ่ซ่านทุกฉาก รัสมี เวระนะ ศิลปินสาวเจ้าของฉายา Rasmee Isan Soul ที่กระโดดมารับงานแสดงในซีรีส์ดัง สาธุ 2 กับบทบาท เปิ้ล ได้สมจริงจนแฟนซีรีส์บางกลุ่มอินจัด แยกแยะไม่ออกระหว่างการแสดงกับชีวิตจริง เข้ามาคอมเมนต์คุกคามข่มขู่จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์เตือนเตรียมดำเนินคดี
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Rasmee Isan Soul ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความร่วมมือจากผู้ชมให้แยกแยะชีวิตจริงกับละคร ระบุว่าเธอได้บล็อกผู้ใช้บางรายที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำรุนแรงในลักษณะข่มขู่ เช่น “อย่าให้กูเจอนะ” หรือ “อย่าให้เจอแถวตลาดนัดนะมึง”
รัสมีกล่าวเตือนว่า เป็นการคุกคามความเป็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการติชมการแสดงหรืออารมณ์ร่วมกับเนื้อหาซีรีส์แต่อย่างใด พร้อมยื่นคำขาดว่า หากยังพบเห็นข้อความลักษณะนี้ในเพจหรือช่องทางส่วนตัวอีก จะทำการแคปหน้าจอเพื่อนำไปแจ้งความดำเนินคดีทันที
เสียงสวรรค์ ‘Isan Soul’ สู่ ‘เปิ้ล ตัวตึง’
สำหรับตัวละคร “เปิ้ล” ในซีรีส์ สาธุ 2 ถือเป็นตัวตึงที่ถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ ผู้ที่มารับบทนี้คือ รัสมี เวระนะ ศิลปินสาวมากความสามารถจากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีเอกลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นด้วยการนำดนตรีอีสานมาผสมผสานกับแนวดนตรีโซลและแจ๊ส จนได้รับฉายาว่า Rasmee Isan Soul
ก่อนจะมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากบทบาทการแสดง รัสมีคือก้อนเพชรเม็ดงามของวงการเพลงไทย ดีกรีไม่ธรรมดา ศิลปินล่ารางวัล สร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัล “คมชัดลึกอวอร์ด” สาขาศิลปินหญิงยอดเยี่ยมและอัลบั้มยอดเยี่ยมจาก EP Isan Soul ในปี 2558 ต่อมาในปี 2560 เธอยังคว้ารางวัล “ศิลปินหญิงยอดเยี่ยม” จากเวทีสีสันอะวอร์ดส์ ครั้งที่ 29 จากอัลบั้มชุด “อารมณ์”
หนังสือพิมพ์ The Straits Times สื่อดังของสิงคโปร์ เคยยกย่องให้รัสมีเป็น 1 ใน 50 บุคคลเอเชียที่น่าจับตามองในสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2018 มาแล้ว
