ข่าวดาราบันเทิง

‘รัสมี เวระนะ’ ตีบทแตก เปิ้ล สาธุ 2 จนคนอินจัดด่ากราด จ่อแจ้งความคุกคาม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 09:30 น.
102
‘รัสมี เวระนะ’ ตีบทแตก เปิ้ล สาธุ 2 จนคนอินจัดด่ากราด จ่อแจ้งความคุกคาม

‘รัสมี เวระนะ’ ตีบทแตก ‘เปิ้ล สาธุ 2’ จนคนอินจัดด่ากราด-ขู่ทำร้าย เจ้าตัวลั่นเตรียมแจ้งความหากไม่หยุดคุกคาม

ออกมารังสีอำมหิตแผ่ซ่านทุกฉาก รัสมี เวระนะ ศิลปินสาวเจ้าของฉายา Rasmee Isan Soul ที่กระโดดมารับงานแสดงในซีรีส์ดัง สาธุ 2 กับบทบาท เปิ้ล ได้สมจริงจนแฟนซีรีส์บางกลุ่มอินจัด แยกแยะไม่ออกระหว่างการแสดงกับชีวิตจริง เข้ามาคอมเมนต์คุกคามข่มขู่จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์เตือนเตรียมดำเนินคดี

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Rasmee Isan Soul ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความร่วมมือจากผู้ชมให้แยกแยะชีวิตจริงกับละคร ระบุว่าเธอได้บล็อกผู้ใช้บางรายที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำรุนแรงในลักษณะข่มขู่ เช่น “อย่าให้กูเจอนะ” หรือ “อย่าให้เจอแถวตลาดนัดนะมึง”

รัสมีกล่าวเตือนว่า เป็นการคุกคามความเป็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการติชมการแสดงหรืออารมณ์ร่วมกับเนื้อหาซีรีส์แต่อย่างใด พร้อมยื่นคำขาดว่า หากยังพบเห็นข้อความลักษณะนี้ในเพจหรือช่องทางส่วนตัวอีก จะทำการแคปหน้าจอเพื่อนำไปแจ้งความดำเนินคดีทันที

เสียงสวรรค์ ‘Isan Soul’ สู่ ‘เปิ้ล ตัวตึง’

สำหรับตัวละคร “เปิ้ล” ในซีรีส์ สาธุ 2 ถือเป็นตัวตึงที่ถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ ผู้ที่มารับบทนี้คือ รัสมี เวระนะ ศิลปินสาวมากความสามารถจากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีเอกลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นด้วยการนำดนตรีอีสานมาผสมผสานกับแนวดนตรีโซลและแจ๊ส จนได้รับฉายาว่า Rasmee Isan Soul

ก่อนจะมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากบทบาทการแสดง รัสมีคือก้อนเพชรเม็ดงามของวงการเพลงไทย ดีกรีไม่ธรรมดา ศิลปินล่ารางวัล สร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัล “คมชัดลึกอวอร์ด” สาขาศิลปินหญิงยอดเยี่ยมและอัลบั้มยอดเยี่ยมจาก EP Isan Soul ในปี 2558 ต่อมาในปี 2560 เธอยังคว้ารางวัล “ศิลปินหญิงยอดเยี่ยม” จากเวทีสีสันอะวอร์ดส์ ครั้งที่ 29 จากอัลบั้มชุด “อารมณ์”

หนังสือพิมพ์ The Straits Times สื่อดังของสิงคโปร์ เคยยกย่องให้รัสมีเป็น 1 ใน 50 บุคคลเอเชียที่น่าจับตามองในสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2018 มาแล้ว

‘รัสมี เวระนะ’ ตีบทแตก ‘เปิ้ล สาธุ 2’ จนคนอินจัดด่ากราด-ขู่ทำร้าย เจ้าตัวลั่นเตรียมแจ้งความหากไม่หยุดคุกคาม ‘รัสมี เวระนะ’ ตีบทแตก ‘เปิ้ล สาธุ 2’ จนคนอินจัดด่ากราด-ขู่ทำร้าย เจ้าตัวลั่นเตรียมแจ้งความหากไม่หยุดคุกคาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

3 นาที ที่แล้ว
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

5 นาที ที่แล้ว
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย เศรษฐกิจ

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

10 นาที ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน บันเทิง

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” เสนอรัฐบาล 3 แนวรบ ปิดฉากระบอบ “ฮุนเซน” จบปัญหาแบบถาวร

36 นาที ที่แล้ว
ดับฝัน &#039;สลากเพื่อการออม&#039; กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา &#039;หวยเกษียณ&#039; ข่าว

ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’

44 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ฉลองวันเกิด ไร้เงา นานา ไรบีนา บันเทิง

ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา

48 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงด่วนปม “ไทย-กัมพูชา” ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกือบตาย สาวดูดหลอกแก้วรักษ์โลก กลืนเศษแตกลงคอ หวั่นลำไส้ทะลุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาบอยเวย์ ตำรวจ ปอศ บันเทิง

จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลัมโบร์กินี ราคา 30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ ข่าว

คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท. แนะเส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ข่าว

คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ตอกกลับสื่อไทยและกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่ได้เปิดฉากยิงก่อน อ้างไทยระดมยิงอาวุธหนักใส่ตอนตี 5 หลังยั่วยุมาหลายวัน ร้องอาเซียนสอบด่วน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แบน “สื่อไทย” ปั้นเฟคนิวส์ ยืนยัน ไทยถล่มอาวุธหนักใส่ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจรอบคอบ มุ่งเป้าโครงสร้างทหารเขมรเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งดแชร์ข้อมูลปฏิบัิตการทหาร ข่าวอาชญากรรม

แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขอให้ทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง พักงานไลฟ์ เตรียมส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง ทิ้งงานไลฟ์ รุดส่งโดรน-เสบียงหนุนแนวหน้า เร่งช่วยชาวบ้านอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;อาจารย์ช้าง&#039; สังเกตคดี &#039;นัทปง&#039; พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา ข่าว

‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดโพสต์ล่าสุด “บัวขาว” หลังกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ทำทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 09:30 น.
102
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button