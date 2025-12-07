ข่าว

ทัพภาค 2 เปิดภาพ ทหารถูกยิงเจ็บ หลังปะทะเขมร ชูนิ้วโป้ง ปลอดภัยแล้ว

เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 17:07 น.| อัปเดต: 07 ธ.ค. 2568 17:15 น.
กองทัพภาค 2 เปิดภาพ นายทหารถูกยิงเจ็บ หลังปะทะเขมร พื้นที่ภูผาเหล็ก จ.ศรีสะเกษ ชูนิ้วโป้ง ปลอดภัยแล้ว ได้รับบาดเจ็บที่ขา

จากกรณีที่ “กองทัพบก ทันกระแส” รายงานข่าวด่วนเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ว่า เกิดการปะทะพื้นที่ภูผาเหล็ก ซึ่งอยู่ในพลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่กองทัพภาคที่ 2

ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวน 2 นาย ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้มีการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นไปตามกฎการปะทะอย่างได้สัดส่วน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “Update : ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ หน่วย พัน.ร.13 (ฉก.1) ที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ขาจากการปะทะกับทหาร กพช. ปลอดภัยแล้ว” พร้อมโพสต์ภาพ ส.อ.อนุชาติ ชูนิ้วโป้ง

