กกท. ขู่ฟ้องหมิ่น หลังดราม่าซีเกมส์ 2025 ลั่นพร้อมรับคำติชม แต่ไม่ปล่อยหากบิดเบือนข้อมูล

เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 16:51 น.
61
กกท. ขู่ฟ้องหมิ่น หลังดราม่าซีเกมส์ 2025 หากบิดเบือนข้อมูล

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขู่ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลเท็จ เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีองค์กร หลังโซเชียลดราม่าซีเกมส์ 2025 อย่างหนัก ตั้งแต่วันแรก

ท่ามกลางสถานการณ์ดราม่าการจัดการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทวีความร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยประกาศดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

“ตามที่ ได้มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือนจากข้อเท็จจริง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การรับผิดชอบของ กกท. ในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นั้น

กกท.ยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมรับการติชมในเชิงสร้างสรรค์และสุจริต โดย กกท. พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากการติชมหรือวิพากษ์วิจารณ์การดําเนินงานของ กกท. อยู่บนพื้นฐาน ของข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง หรือมีข้อความหมิ่นประมาท ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย แก่ กกท. อันอาจส่งผลกระทบต่อขวัญ และกําลังใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ กกท. ในการปฏิบัติงาน กกท. จะดําเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา ตามแต่กรณี

ทั้งนี้ การดําเนินการทางกฎหมายดังกล่าว เป็นไปเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีขององค์กร กกท.”

กกท. ขู่ฟ้องหมิ่น หลังดราม่าซีเกมส์ ลั่นพร้อมรับคำติชม แต่ไม่ปล่อยหากบิดเบือนข้อมูล-1

อ้างอิงจาก : FB กองประชาสัมพันธ์ กกท.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 16:51 น.| อัปเดต: 06 ธ.ค. 2568 16:51 น.
61
