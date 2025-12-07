แผ่นดินไหว 7.0 เขย่าพรมแดน “แคนาดา-อลาสก้า” สั่งปิดถนนเลี่ยงหิมะถล่ม
เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 7.0 ลึกลงไปเพียง 5-10 กม. เขย่ารอยต่อ ยูคอน-อลาสก้า แรงสั่นสะเทือนรับรู้ชัดเจนถึงเมืองไวท์ฮอร์ส ทางการสั่งปิดถนน South Klondike ข้ามคืนเฝ้าระวังหิมะถล่ม ยืนยันไม่เกิดสึนามิ
เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับบ้านเรา 03.41 น.ของวันนี้ (7 ธ.ค.) เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งสำคัญในทวีปอเมริกาเหนือ โดยสำนักข่าวซีบีซี (CBC) และเอพี (AP) รายงานตรงกันว่า เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.0 บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐอลาสก้า สหรัฐ และดินแดนยูคอน ประเทศแคนาดา
สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) และหน่วยงานแผ่นดินไหวของแคนาดา ระบุข้อมูลทางเทคนิคที่น่าสนใจว่า จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินเพียง 5 ถึง 10 กิโลเมตร ซึ่งในทางธรณีวิทยาถือว่าเป็น “แผ่นดินไหวระดับตื้น” (Shallow Earthquake) ซึ่งมักจะส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนบนผิวดินมีความรุนแรงมากกว่าแผ่นดินไหวระดับลึก
พิกัดของแรงสั่นสะเทือนอยู่ห่างจากเมืองจูโน (Juneau) รัฐอลาสก้า ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 370 กิโลเมตร และห่างจากเมืองไวท์ฮอร์ส (Whitehorse) ของแคนาดาไปทางตะวันตกประมาณ 250 กม. โดยมีชุมชนที่ใกล้ที่สุดคือไฮเนส จังค์ชั่น (Haines Junction) ซึ่งมีประชากรราว 1,000 คน ตั้งอยู่ห่างออกไป 130 กม.
ผลกระทบ – แรงสั่นสะเทือนและการเฝ้าระวังหิมะถล่ม
แม้จุดศูนย์กลางจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง แต่แรงสั่นสะเทือนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
ปิดถนนเลี่ยงภัยพิบัติ
- กรมทางหลวงและโยธาธิการยูคอน ประกาศปิดถนน South Klondike ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 24 ถึง 106 ทันทีตั้งแต่เวลา 17.00 น. และจะปิดยาวตลอดทั้งคืน เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิด “หิมะถล่ม” (Avalanche) จากแรงสั่นสะเทือน โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้น
การรับรู้แรงสั่นสะเทือน
- สิบตำรวจเอก Calista MacLeod จากตำรวจม้าหลวงแคนาดา (RCMP) ในเมืองไวท์ฮอร์ส เปิดเผยว่า ประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน โดยมีสายด่วนแจ้งเหตุเข้ามา 2 สาย แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงต่อโครงสร้างอาคาร
ข้าวของเสียหายเล็กน้อย โดย อลิสัน เบิร์ด (Alison Bird) นักแผ่นดินไหววิทยาจากองค์กรทรัพยากรธรรมชาติแคนาดา (Natural Resources Canada: NRCan) เสริมว่า ผลกระทบส่วนใหญ่ที่พบคือสิ่งของตกหล่นจากชั้นวางและฝาผนัง แต่เนื่องจากพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักเป็นภูเขาสูง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากนัก
สถานการณ์ล่าสุด
จนถึงขณะนี้ทางการยืนยันว่า “ไม่มีการเตือนภัยสึนามิ” จากเหตุการณ์นี้ และยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม บริเวณดังกล่าวได้เกิดอาฟเตอร์ช็อก (Aftershocks) ตามมาหลายครั้ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่.
